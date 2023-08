Incontro a Cava Manara (Pavia): due sorelle pestate senza motivo

CAVA MANARA (Pavia)

Prese a pugni per strada, senza alcun motivo. Due sorelle aggredite da un uomo con problemi psichiatrici che è poi entrato in un bar a sedersi tranquillo. Quando i sanitari e i carabinieri l’hanno raggiunto, ci sono volute due ore di trattativa per convincerlo a farsi portare in ospedale, dove è stato ricoverato e sedato. Il 33enne di Cava Manara (Pavia) era in cura ma non era considerato pericoloso. Poco prima delle 17 la telefonata al 112 da parte di una donna con la richiesta d’intervento.

Due sorelle di 55 e 58 anni, appena fuori di casa, sono state aggredite dal 33enne. Sul posto, in codice giallo per la situazione riferita di una certa gravità, è stata l’ambulanza della Croce Rossa di Pavia, che ha poi trasportato le due sorelle, in codice verde, al San Matteo di Pavia. Le due non hanno infatti riportato per fortuna conseguenze particolarmente gravi, se la sono cavata con qualche contusione.S.Z.