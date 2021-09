Brescia - Ennesimo incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 1 settembre nel Bresciano. Poco dopo le 16 un'auto e una moto sono entrate in rotta di collisione lungo viale Sant'Eufemia Brescia. L'uomo alla guida della due ruote, un cinquantasettenne, è finito sull'asfalto dopo essere stato sbalzato di sella, in seguito all'urto con la macchina.

In un primo momento si è temuto il peggio, i soccorritori sono intervenuti in codice rosso. Il centauro è rimasto schiacciato dalla sua stessa moto ma nelle ore a seguire le sue condizioni si sono rivelate meno critiche del previsto. Il ferito è stato portato all'ospedale Poliambulanza, ma non appare in pericolo di vita. A occuparsi del rilievi, gli agenti della polizia locale di Brescia.