Iliad down, il guasto provocato dal taglio accidentale delle fibre nel Pavese

Pavia – Sono stati i tagli accidentali delle fibre in provincia di Pavia a provocare l’interruzione delle linee di Iliad nella giornata di ieri. Lo ha comunicato la stessa compagnia telefonica, sottolineando che i disservizi sono in via di risoluzione.

Due – ha spiegato Iliad – gli eventi che hanno determinato il down: "Alle 14.01 si è verificato il taglio di una fibra in provincia di Pavia, seguito da un secondo taglio di altre tre fibre alle 14.14 in un altro luogo, sempre in provincia di Pavia. I nostri tecnici sono arrivati sul posto tempestivamente e a partire dalle 14.54 il servizio è andato verso una graduale e costante risoluzione, riducendo sempre di più il numero di utenti impattati".

"I tagli di fibra – spiega ancora la società – sono eventi frequenti; quello che è rarissimo è un taglio di più fibre in tempi così ravvicinati in luoghi diversi. Ci scusiamo con coloro che sono stati impattati dal disservizio, in quanto la qualità delle reti è e rimane la nostra priorità, insieme alla trasparenza e alla soddisfazione dei nostri utenti.

Il down di Iliad era iniziato martedì 2 maggio 2023, intorno alle 14.30. Segnalazioni sono arrivate da tutta Italia, soprattutto dal Centro e dal Nord, su malfunzionamenti nelle chiamate, in entrata e in uscita, e anche sull'assenza della connessione internet.