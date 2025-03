Ha ucciso il cane per non perdere un volo aereo

Ha vissuto per nove anni insieme al suo cagnolino fino a quando, arrivata in aeroporto per un viaggio insieme a lui, le hanno impedito di portarlo in volo perché mancava un documento veterinario necessario. Allora lei, con la freddezza di un serial killer, è andata in bagno, ha annegato il suo amico a quatto zampe ed è partita. Questa vicenda è avvenuta all’aeroporto di Orlando, in Florida. La donna, una 57enne della Louisiana di nome Alison Lawrence, è stata arrestata mercoledì scorso a Lake County, in Florida, ed è stata rilasciata su cauzione di 5 mila dollari. Deve rispondere di abusi aggravati su animali per quella che la polizia ha definito una "morte crudele e non necessaria".

Lawrence era diretta a Bogotà; i cani che viaggiano dagli Stati Uniti alla Colombia devono essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario e devono essere stati vaccinati contro la rabbia, ma la donna non aveva con sé questi documenti. Dopo aver discusso per alcuni minuti con un dipendente della compagnia aerea, la 57 enne con il suo cane Tywinn, uno schnauzer nano, al guinzaglio era stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza mentre entrava in un bagno dell’aeroporto. Per poi uscirne, venti minuti più tardi, senza più il cagnolino con sé e imbarcarsi sola per Bogotà.

Nessuno ha potuto immaginare l’epilogo finché un’addetta alle pulizie è entrata in bagno e ha scoperto il cane senza vita, gettato nel cestino della spazzatura. Lawrence era già in volo ma i suoi dati erano su una targhetta al collo di Tywinn e hanno consentito di rintracciarla con facilità. Gli esami veterinari hanno stabilito che il cane è morto annegato. La polizia ha quindi concluso che Lawrence aveva "preso la decisione estrema e tragica di uccidere il suo cane". Anziché rinunciare alla, vacanza ha rinunciato al suo amico a quattro zampe. Difficile pensare che al mondo esistano delle persone cosi disumane.