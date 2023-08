Furti in casa d’estate: ecco i 10 consigli dei carabinieri per evitare di essere derubati

D’estate le case si svuotano e i furti aumentano. E i carabinieri tornano a dare consigli per prevenire l’odioso fenomeno. È basilare tener presente che i ladri in genere agiscono dove ritengono vi siano meno rischi di essere scoperti: ad esempio, un alloggio momentaneamente disabitato. Un ruolo fondamentale assume dunque la collaborazione tra i vicini in modo che vi sia sempre qualcuno in grado di tener d’occhio le abitazioni.

Si dovrebbero poi installare dei dispositivi antifurto, collegati possibilmente con i numeri di emergenza. Altro consiglio: "Non informare nessuno del tipo di apparecchiature di cui vi siete dotati né della disponibilità di eventuali casseforti. Conservare i documenti personali nella cassaforte o in un altro luogo sicuro. Sarebbe importante installare, ad esempio, una porta blindata con spioncino e serratura di sicurezza. Anche l’installazione di videocitofoni o telecamere a circuito chiuso è un accorgimento utile. Ogni volta che si esce di casa, è importante attivare l’allarme”.

"Non si deve attaccare al portachiavi targhette con nome ed indirizzo che possano, in caso di smarrimento, far individuare immediatamente l’appartamento. Chi abita in un piano basso o in una casa indipendente, deve mettete delle grate alle finestre oppure dei vetri antisfondamento. Si dovrebbe illuminare con particolare attenzione l’ingresso e le zone buie. Se all’esterno c’è un interruttore della luce, bisogna proteggetelo con una grata o con una cassetta metallica per impedire che qualcuno possa disattivare la corrente. Mai mettete al corrente le persone degli spostamenti (soprattutto in caso di assenze prolungate).

Chi abita da solo, non deve farlo sapere a chiunque. Nei casi di breve assenza, o se si vive soli in casa, si lascia accesa una luce o la radio in modo da mostrare all’esterno che la casa è abitata. In commercio esistono dei dispositivi a timer che possono essere programmati per l’accensione e lo spegnimento a tempi stabiliti. Nel caso in cui la serratura sia stata manomessa o che la porta sia socchiusa, non entrate in casa e chiamate immediatamente il 112".