Fumo, allarme tra i minorenni per le sigarette elettroniche: “Non conosciamo gli effetti a lungo termine”

La prima esperienza di fumo? A Brescia, tra i fumatori, uno su 3 l’ha sperimentata a 14-15 anni (32% contro il 24% della Lombardia). Se aggiungiamo un 12% di under 14, ed il 19% che dichiara di aver fumato (o svapato) la prima volta a 16-17 anni, siamo ad un 63% di fumatori che hanno acceso la prima sigaretta ancora da minorenni.

Il quadro emerge dalla ricerca commissionata da Lilt Milano Monza Brianza e realizzata da Swg in occasione dell’ultima giornata mondiale senza tabacco per rilanciare la lotta contro il tabagismo, partendo dal presupposto che la pandemia da tabacco è la prima causa evitabile di morte.

Per quanto riguarda i dati relativi ai fumatori bresciani sui 1.450 lombardi del campione, emerge come peculiarità della provincia la propensione dei più giovani a fumare o ad utilizzare sigarette elettroniche e tabacco riscaldato che, come spiegato dal vicepresidente di Lilt Brescia Filippo Bertoni, contengono sostanze di cui non conosciamo gli effetti nel lungo termine. "Inoltre – spiega Bertoni – fanno da traino per il fumo di sigarette tradizionali".

La lotta contro il fumo è uno dei capisaldi dell’attività di prevenzione oncologica della Lilt, a Brescia come nel resto d’Italia, ma non ne esaurisce l’impegno. Proprio il 15 settembre, Lilt Brescia, in collaborazione col Comune e con il patrocinio di Asst Spedali Civili, promuove la seconda edizione della Pigiama Run, corsa non competitiva per sostenere il progetto della psicomotricità destinata ai piccoli pazienti dell’oncoematologia degli Spedali Civili di Brescia.

"Saremo in pigiama per esser solidali con i bimbi che in pigiama, purtroppo, devono starci molto a lungo", ha spiegato la presidente Agnese Dagani, illustrando l’iniziativa insieme all’assessore allo Sport Alessandro Cantoni. L’iscrizione è di 15 euro (gratuita per i bambini) e si può fare online o direttamente al Village di piazza Vittoria, che aprirà alle 17,30. "In questi anni – prosegue Bertoni - abbiamo ottenuto risultati strabilianti nella cura, ma c’è ampio margine, in Italia, per migliorare la qualità della vita di bimbi e famiglie. Su questo interviene Lilt". Tutte le info su pigiamarun.it.