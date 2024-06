L’odissea del Frecciarossa Venezia-Milano: treno bloccato quattro ore a Brescia, l’arrivo a notte fonda in Centrale

Milano – Si è conclusa solo a notte fonda l'odissea dei passeggeri del Frecciarossa Venezia- Milano, rimasto bloccato per quattro ore nel Bresciano a causa di un guasto tecnico che ha anche portato a un'interruzione dell’elettricità a bordo. Il treno era partito da Venezia alle 17 di ieri ma poco dopo le 19, superata la stazione di Brescia, si è fermato all'altezza di Casirate d'Adda.

Come riferito da alcuni passeggeri nei vagoni faceva molto caldo e tra i passeggeri in tanti hanno avvertito un forte disagio. "Siamo al buio da allora, senza aria condizionata e il caldo aumenta sempre più", ha raccontato Giovanna, un medico che stava rientrando da un congresso. "Ci hanno dato acqua e snack, ma non possiamo scendere dal treno, né aprire le porte per far passare un po' d'aria", ha dichiarato al Tgr Lombardia.

Dopo due ore, alle 21,30, Trenitalia ha approntato un locomotore di soccorso ma il treno ha continuato a procedere molto lentamente finché non si è fermato di nuovo. Solo alle 23 è arrivato un altro convoglio che ha permesso ai passeggeri di raggiungere Milano intorno alla mezzanotte. Trenitalia ha fatto sapere di aver attivato subito l'intervento di soccorso provvedendo a prestare assistenza ai passeggeri, sia a bordo durante il fermo sia alla Stazione Centrale di Milano.