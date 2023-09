Frana in Val Formazza, scatta l’allarme: "Ci sono escursionisti dispersi". Oggi nuove ricerche con un geologo Ricerca di eventuali dispersi in Val Formazza, Piemonte: oggi intervento di un geologo. Le operazioni di soccorso sono state interrotte ieri sera a causa dei movimenti di rocce e detriti. Numero persone coinvolte non è ancora certo.