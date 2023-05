Lodi, allarme truffe: falsi addetti dei Centri per l'impiego tentano ripetuti raggiri

Lodi, 16 maggio 2023 – “Siamo del Centro per l’impiego di Lodi, deve versare una somma”, ma è una truffa. La Provincia di Lodi ha dato l’allarme per alcune segnalazioni arrivate, al Centro stesso, da parte di cittadini ed utenti del servizio . Persone che sarebbe state contattate telefonicamente da presunti operatori del servizio stesso, per una serie di richieste di vario genere, anche di natura economica.

Al contempo, gli operatori del Centro per l'Impiego, hanno registrato, ripetuti episodi di contatto telefonico da parte di presunti "colleghi" di altri CPI lombardi, con richiesta di dati relativi a utenti del servizio residenti in Provincia di Lodi. Si tratta però di impostori che stanno agendo per carpire dati e raggirare le persone, traendone, appunto, vantaggio economico.

Da qui l’appello della Provincia: "Declinate gli inviti dell’anonimo interlocutore, non date le vostre generalità e in caso di bisogno, contattare personalmente il Centro per l’impiego tramite email o Pec. Comunque, per fortuna, davanti a interlocutori che non sono caduti nel tranello telefonico, è seguita puntualmente l'interruzione della telefonata, proveniente peraltro da un numero che, se richiamato, è sempre risultato inattivo. La circostanza è stata tempestivamente segnalata alla Questura di Lodi per i dovuti accertamenti. Il Centro per l'Impiego invita inoltre l'utenza a segnalare, all’indirizzo mail [email protected] e alle forze dell’ordine, eventuali ulteriori episodi.