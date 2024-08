Estrazione SuperEnalotto e i numeri ritardatari: la combinazione impossibile, Uscirà il 18 Superstar?

Milano, 29 luglio 2024 - Quali sono i numeri che mancano da più tempo nell’estrazione del SuperEnalotto? Scopriamoli insieme mentre il jackpot del SuperEnalotto cresce ancora e ora vale 58 milioni e 100mila euro. Questo il montepremi in palio per l’estrazione di martedì 6 agosto 2024 per chi dovesse centrare il “6”. Anche sabato 3 agosto nessuno infatti ha conquistato il bottino pieno .

Quali sono i numeri “ritardatari” tra i sei estratti?:

12 manca da 59 concorsi

17 manca da 53 concorsi

30 manca da 51 concorsi

38 manca da 50 concorsi

62 manca da 50 concorsi

29 manca da 48 concorsi

E i numeri estratti con meno frequenza?

18 - 60 - 50 -36 – 2 - 53

E come Superstar quali sono i tre numeri che mancano da più tempo?

18 manca da 472 concorsi

87 manca da 420 concorsi

90 manca da 317 concorsi

E come Jolly quali numeri hanno più ritardo?

86 manca da 521 concorsi

57 manca da 496 concorsi

18 manca da 338 concorsi

La combinazione “impossibile” per l’estrazione di martedì 6 agosto è : 12 - 17 – 30 – 38 – 62 -29 ; Superstar 18.

Se avete bisogno di controllare qualche vecchia giocata potete consultare il nostro archivio delle estrazioni.

Ricordatevi sempre di giocare con molta moderazione e che il gioco può creare