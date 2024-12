Estrazione del Superenalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 28 dicembre 2024

Milano, 28 dicembre 2024 – Torna la caccia al bottino del SuperEnalotto. Dopo l’estrazione di ieri, che ha regalato oltre mezzo milione di euro a un fortunato giocatore, che ha centrato il 5+1 a Sedico, in provincia di Belluno, il concorso si rinnova questa sera con l’estrazione numero 206 che sarebbe stata di ieri venerdì 27 dicembre ma, per via delle feste, è stata spostata a oggi. Per i giocatori cambia poco e nulla: come sempre, potranno cercare di agguantare un tesoretto milionario, da 50,7 milioni.

L’ultima sestina vincente è stata centrata il 15 ottobre a Riva del Garda, quando un fortunato si è aggiudicato 89,2 milioni di euro con una giocata da tre euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni.

Seguite con noi l’estrazione in diretta a partire dalle 20.

SuperEnalotto

Questi sono i numeri vincenti del SuperEnalotto, che insieme compongono la sestina vincente:

Quote

Questa sezione si aggiornerà intorno alle 21

Lotto

10eLotto

I numeri vincenti del 10eLotto:

