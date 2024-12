SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, cambia il calendario: quando la prossima estrazione?

Novità da segnare in agenda per i giocatori di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. In corrispondenza del periodo festivo cambiano infatti le date delle estrazioni dei popolari concorsi Sisal che si tengono di regola ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Durante i giorni festivi non è prevista nessuna estrazione e dunque ci saranno delle modifiche al calendario con tre sole estrazioni nella settimana di Natale compresa quella del 24 dicembre. Vediamo nel dettaglio il programma con gli slittamenti:

Concorso N°205 di giovedì 26 dicembre posticipato a venerdì 27 dicembre

Concorso N°206 di venerdì 27 dicembre posticipato a sabato 28 dicembre

Concorso N°207 di sabato 28 dicembre posticipato a lunedì 30 dicembre

Il calendario delle estrazioni del Gioco del Lotto osserverà i seguenti orari:

venerdì 27 dicembre alle ore 20.00;

sabato 28 dicembre alle ore 20.00;

lunedì 30 dicembre alle ore 20.00;

martedì 31 dicembre alle ore 18.30

Il primo concorso del Gioco del Lotto del nuovo anno si svolgerà regolarmente giovedì 2 gennaio 2025.