Estrazione Superenalotto, Lotto e 10eLotto: la Lombardia passa all’incasso

Milano, 19 aprile 2024 – Continua la caccia al jackpot del Superenalotto che questa sera vale 9 milioni e 900mila euro. Ieri comunque centrati sei “5” del valore di 31.108 euro.

La Lombardia comunque ancora una volta passa all’incasso: a Pieve Emanuele, in provincia di Milano, sono stati vinti 18 mila euro con un 6 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,2 miliardi di euro dall’inizio del 2024.

Al Lotto la parte del leone è della Campania con un tris di vincite per quasi 100 mila euro. L’importo più alto è stato conquistato a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, con quattro terni e una quaterna valsi 37.500 euro, stessa combinazione che ha permesso a un giocatore di Casoria, sempre in provincia di Napoli, di portarsi a casa 37.350 euro. Chiude il quadro regionale un terno da 22.500 euro realizzato a Napoli.

Per chi si fosse perso l’estrazione di ieri, giovedì 18 aprile 2024, ecco tutti i numeri vincenti:

SuperEnalotto

53 15 27 85 65 42

Numero Jolly 88

Numero Superstar 49

Lotto

BARI – 13 39 14 70 78

CAGLIARI – 67 65 3 87 63

FIRENZE – 85 90 19 67 78

GENOVA – 60 81 39 33 13

MILANO – 90 1 83 11 88

NAPOLI – 18 12 80 29 19

PALERMO – 50 83 40 24 12

ROMA – 74 48 75 65 37

TORINO – 80 46 44 27 30

VENEZIA – 70 16 72 3 89

NAZIONALE – 89 22 6 87 13

10e Lotto

1 12 13 14 16 18 39 46 48 50

60 65 67 70 74 80 81 83 85 90

Numero oro 13

Doppio oro 13; 39