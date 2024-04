Estrazione Lotto e Superenalotto, terno ricco e pioggia di vincite in Lombardia

Cusano Milanino (Milano), 17 aprile 2024 – Mentre il jackpot del Superallenamento a disposizione per l’estrazione di domani sera, giovedì 18 aprile, vola a quota 91,3 milioni, la fortuna al Lotto bacia Cusano Milanino, il paese dell’ex calciatore e allenatore Giovanni Trapattoni.

Un fortunato giocatore ha centrato un terno sulla ruota di Milano da 35.875 euro, la più alta del concorso di ieri. E' quanto riporta l'agenzia di stampa Agime. Sempre in Lombardia, ma a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, è stato realizzato un ambo sula ruota di Bari da 7.500 euro. Infine, la vincita di 6.083 euro registrata a Milano chiude il podio delle grandi vincite lombarde in questa estrazione.

Per chi si fosse perso l’estrazione di ieri, martedì 16 aprile, ecco i numeri usciti sulle ruote del Lotto.

BARI 49 10 76 62 26

49 10 76 62 26 CAGLIARI 42 80 16 39 65

42 80 16 39 65 FIRENZE 58 22 11 86 40

58 22 11 86 40 GENOVA 79 14 36 51 44

79 14 36 51 44 MILANO 25 27 16 77 79

25 27 16 77 79 NAPOLI 70 04 51 49 71

70 04 51 49 71 PALERMO 61 65 76 53 43

61 65 76 53 43 ROMA 70 86 68 80 47

70 86 68 80 47 TORINO 17 71 64 72 40

17 71 64 72 40 VENEZIA 22 42 39 72 30

22 42 39 72 30 NAZIONALE 83 37 81 57 78

Questa invece la combinazione del Superenalotto

1 - 3 - 11 - 53 - 75 - 81

Numero Jolly: 61.

Numero Superstar: 26.