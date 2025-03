È la Milano-Sanremo ma si parte da Pavia: strade chiuse, divieti di sosta ed eventi

Pavia, 19 marzo 2025 – Vetrine dei negozi con le maglie dei campioni, mostre di bici del passato e tanti appassionati. Pavia è pronta ad accogliere la carovana della 116esima Milano-Sanremo, la gara ciclistica internazionale per professionisti che si disputerà sabato con partenza da piazza della Vittoria alle 10.15. Alla manifestazione parteciperanno 175 corridori con al seguito un convoglio di circa 120 automezzi tra auto e moto ufficiali che affronteranno 289 chilometri d a Pavia alla Certosa per arrivare a Casteggio, Voghera, Rivanazzano e Salice Terme, e poi riallacciarsi al percorso tradizionale a Tortona .

Per l’occasione sabato, giorno della gara dalle 6 alle 13 sarà sospesa la circolazione in corso Strada Nuova, corso Cavour e piazza Italia che già sono zone a traffico limitato, ma fino alle 12 anche in piazza Castello, viale Giacomo Matteotti e via Cesare Ferreri. Divieto di transito anche in via Santa Maria alle Pertiche, corso Cairoli, viale Angelo Gilardelli, via Torquato Tasso, via Torretta, via Vigentina, viale Certosa, viale Brambilla, rondò dei Longobardi, viale Trieste, viale Damiano Chiesa, piazza Dante Alighieri, viale Cesare Battisti, piazzale della Minerva, viale della Libertà, ponte della Libertà, via Giulietti e via Bramante. Sempre sabato mattina non si potrà circolare anche in viale XI febbraio dall’intersezione con viale Nazario Sauro a viale Giacomo Matteotti, mentre diventeranno a doppio senso via Liutrando e viale Giacomo Matteotti (dal civico 1 al civico 39/A).

Prima della gara vera e propria, venerdì pomeriggio alle 17in piazza della Vittoria è prevista la cerimonia ufficiale di presentazione delle squadre. Da un minuto dopo la mezzanotte alle 21 non si potranno lasciare auto in sosta in piazza 9 novembre 1989, via Mentana, piazza della Posta, via degli Ariani, via Maria Corti e via Antonio Bordoni. Fino alle 16 di sabato niente auto anche piazza della Vittoria e via Calatafimi e fino alle 14 del 22 pure in corso Strada Nuova, viale XI Febbraio, viale della Libertà e viale Indipendenza nell'area di sosta posta nelle vicinanze del civico 11/a. Dalle 16 di venerdì non si potrà circolare in piazza della Vittoria e dalle 15 in Strada Nuova che sono a traffico limitato.

Aspettando la classicissima di primavera domani, 20 marzo, alle 12 in piazza della Vittoria si disputerà la Milano Sanremo vintage con ciclisti in abiti d’epoca in sella a bici d’epoca. Venerdì il gruppo ciclisti vintage saluterà i corridori e nel pomeriggio, dalle 16 al campo Coni si correrà la mini classicissima per bambini dai 4 ai 12 anni. Domani, giovedì 20, infine, alle 21 nella sala Calabresi di San Martino Siccomario sarà presentato “Il ciclismo pavese dagli esordi alla Milano-Sanremo” un viaggio tra storia, sport e aneddoti con la partecipazione di Claudio Gregori, giornalista della Gazzetta dello sport.