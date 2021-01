Milano, 4 gennaio 2021 - Oggi in tutta Italia è scattata la zona arancione: un (unico) giorno con allentamento delle misure prima del terzo mini-lockdown delle feste. Domani e l'Epifania (martedì 5 e mercoledì 6 gennaio) tornerà infatti la zona rossa. La vera incognita riguarda però ciò che accadrà al termine del calendario stabilito dal decreto legge del Natale. Quali regole varranno dal 7 gennaio? Le norme varranno in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale o sono previste differenziazioni territoriali? Le date crocevia sono al momento due: giovedì 7 gennaio e venerdì 15 gennaio. La cosa assodata parrebbe essere l'arrivo imminente di una nuova stretta su tutto il Paese. Il governo sperava che, terminate le feste, si potesse tornare alla situazione di metà dicembre (con un'Italia praticamente tutta gialla). Ma la curva epidemiologica preoccupa non solo il Cts (Comitato Tecnico Scientifico) ma anche lo stesso esecutivo. In giornata è previsto un nuovo vertice di governo in vista del nuovo provvedimento. Si lavora per chiudere a breve l'ordinanza ponte del ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore fino al 15 gennaio, data di scadenza dell'ultimo Dpcm. Non si esclude che il provvedimento possa essere firmato anche entro stasera.

La curva che preoccupa il governo

Diamo un'occhiata ai dati più recenti. L'ultimo bollettino del Ministero della Salute ha registrato 14.245 i nuovi casi di coronavirus in Italia, a fronte di 102.974 tamponi eseguiti, per un tasso di positività sceso al 13,8%. 347 le nuove vittime del virus, per un totale di 75.332 da inizio epidemia. A preoccupare il dato dei ricoveri, dove è tornato il segno più: ieri i ricoveri ordinari erano in aumento di 127 unità, quelli in terapia intensiva di 14. Per quanto concerne i dati Covid della Lombardia domenica sono stati accertati 1.709 i nuovi casi di coronavirus, su 13.209 tamponi effettuati, per un rapporto tra nuovi positivi e tamponi del 12,9%: un punto percentuale in più rispetto all'11,9 di sabato e venerdì. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 36 decessi (25.317 vittime da inizio emergenza). Nelle terapie intensive i posti letto occupati sono 489, due in meno di sabato, a fronte di 12 nuovi ingressi. Negli altri reparti 3.267 pazienti in cura, 26 in meno rispetto al giorno precedente.

Le ipotesi in campo per il 7 gennaio

Visto l'andamento dei contagi e l'allarme lanciato per sei regioni (Lombardia compresa) dai dati dell'indice Rt, il governo sembra intenzionato a dare una nuova stretta. Le conclusioni saranno tratte nel corso di un nuovo incontro di oggi tra maggioranza e tecnici. Per quanto concerne il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio è emersa l'ipotesi di un provvedimento-ponte. Le proposte in campo al momento sarebbero due: quella di mantenere in vigore le misure vigenti fino al 15 gennaio (arancione nei giorni feriali e rosso nel weekend), data di scadenza dell'ultimo Dpcm, oppure di tornare in zona gialla per il 7 e 8 gennaio, per poi passare alle misure della fascia arancione il weekend del 9 e 10 e, successivamente, sulla base del monitoraggio, assegnare le fasce per la settimana seguente. In questo caso la Lombardia - che era faticosamente approdata il 19 dicembre in zona gialla - potrebbe rischiare una retrocessione in zona arancione. Decisivo sarà il nuovo Report dell'Istituto Superiore di Sanità, previsto tra giovedì e venerdì prossimo.

Spostamenti, scuola e coprifuoco: cosa può cambiare

Gli scenari, tuttavia, si sono delineati già dopo la convulsa giornata di ieri, caratterizzata da una girandola di incontri tra esecutivo, regioni e Cts, terminati solo a notte fonda. Tra gli elementi che sembrerebbero certi in vista nelle norme della nuova fase ci sono il divieto di spostamento tra le regioni, l'apertura solo per asporto di bar e ristoranti e il "numero chiuso" per parenti o amici a casa (massimo due persone, esclusi minori di 14 anni). Sembrerebbe tramontata l'ipotesi di un anticipo alle 20 del coprifuoco, finora previsto dalle 22 alle 5. L'impianto al vaglio è stato illustrato ai governatori. Da parte del Governo c'è comunque la disposizioni a stilare una misura che sia condivisa il più possibile.

La modifica dei parametri

Il presidente del Consiglio è infatti stato chiaro: il sistema delle zone (gialle, arancioni e rosse) rimarrà in vigore ancora per molto tempo. Potrebbe tuttavia arrivare una modifica relativa ai parametri che sanciscono il passaggio di una Regione all’altra. È arrivato all’ISS, infatti, un documento stilato dagli enti locali che potrebbe influire sui 21 indicatori che stabiliscono l’assegnazione delle zone. Una delle proposte “riguarda il calcolo dei tamponi antigenici e molecolari, che potrebbe influire il tasso di positività". "Stiamo facendo fare un approfondimento ai tecnici in modo da abbassare le soglie dell'Rt per accedere in zona rossa o arancione - ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza -. Misura che incide sul modello della zonizzazione".

La riapertura delle scuole

Nelle ultime ore, poi, si è tornati a parlare anche del tema delle riaperture delle scuole, con alcune sigle sindacali a stigmatizzare le riaperture, seppure al 50% e scaglionate. Se il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha indicato questa come la strada da seguire per il ritorno fra i banchi, dubbi sono stati sollevati dai governatori di molte regioni, a cominciare da quelle governate dalla Lega (Lombardia compresa). "Come governatori abbiamo fatto tutto cià che era necessario in tema di sicurezza per i trasporti in accordo con i prefetti ma restano molte criticità sul contenimento della pandemia. Servono scelte tempestive affinché si possa dare certezze alle milioni di persone coinvolte. Siamo preoccupati per il silenzio da parte del governo sulle criticità sul tema della riapertura delle scuole", spiegano i governatori del Carroccio al termine dell'incontro con il segretario della Lega Matteo Salvini. Ma dubbi sul ritorno fra i banchi arrivano anche da esponenti del Pd: "Comprendo la sincera volontà di moltissimi studenti di medie e superiori di tornare a scuola ma ritengo oggi opportuno valutare attentamente quando riprendere le lezioni in presenza. Occorre, infatti, verificare con attenzione se le restrizioni messe in atto durante le vacanze natalizie abbiamo realmente rallentato i contagi. Meglio riprendere nella seconda metà di gennaio che dover richiudere subito", ha spiegato la deputata dem Lucia Ciampi. "Non è fisica quantistica, ma buonsenso: se non siamo in grado di garantire un rientro a scuola sicuro per tutti, a fronte dei numeri del contagio e della pericolosa incognita della variante, si evita di mettere a rischio le persone, i lavoratori, i ragazzi, le famiglie", ha ammonito anche il deputato del Pd, Filippo Sensi. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala oggi ha detto di sperare "che la scuola si possa aprire anche perché i nostri ragazzi sono a casa da tanto troppo tempo. Poi lascio agli esperti della materia capire se effettivamente lo si può fare. Ma la mia speranza è che si possa aprire".

Impianti da sci, riapertura dal 18 gennaio

A proposito di restrizioni, la Giunta regionale ora plaude la decisione del Governo di riaprire gli impianti da sci il 18 gennaio, mentre nelle scorse settimane se n’era ipotizzata la riapertura già dal 7 gennaio. "Il Governo ha finalmente ascoltato le Regioni e le Province autonome: siamo soddisfatti della decisione del ministro Roberto Speranza" hanno dichiarato in un comunicato congiunto Martina Cambiaghi, assessore allo Sport della Regione Lombardia e gli assessori con delega allo sci delle Regioni e Province autonome dell’arco alpino oltre che della Regione Abruzzo. "Oltre all’approvazione del protocollo, per cui aspettiamo la validazione del Cts, avevamo chiesto una data certa per permettere all’intero mondo della montagna invernale di prepararsi a dovere: ora ce l’abbiamo" hanno preoseguito li assessori regionali. Nelle scorse settimane, però, le stesse Regioni avevano attaccato il Governo per la scelta di lasciar chiusi gli impianti nelle festività natalizie.

Il calendario dal 4 al 6 gennaio

Da oggi, lunedì 4 gennaio, 24 ore di misure leggermente più soft con la zona arancione.

