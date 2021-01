Milano, 4 gennaio 2021 - Non si arresta la bufera sulle parole dell'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, sul ritardo dell'avvio della campagna di vaccinazione anti Covid. Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è trattato di parole "sbagliate" . Contro la posizione espressa da Gallera anche la Lega. In merito all'ipotesi di un rimpasto in Giunta regionale, Sala ha precisato: "E' un tema loro, ma se devono cambiare qualcosa che lo facciano subito. Questo lo dico per il bene di tutti noi Lombardi. Non c'è niente di peggio di lasciare queste situazioni all'indeterminatezza". "Credo che" Gallera "abbia sbagliato, lui sa se valeva la pena o meno. In questo momento, con questa attesa, sono parole sbagliate".

Su quanto detto da Gallera "ero stato critico, non c'è dubbio, e credo sia anche un errore se non altro anche dichiararlo in questo modo: il non far partire la compagnia di vaccinazione perche' c'è una aspettativa straordinaria, ci stiamo rendendo tutti conto che questa pandemia è destinata ad andare avanti un paio di anni, a meno che venga interrotta da una vaccinazione".