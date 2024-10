Dossieraggi illegali su politici e imprenditori: “Proviamo a venderli alla Lega...”

Milano, 27 ottobre 2024 – “Non è esagerato affermare che si tratta di soggetti che rappresentano un pericolo per la democrazia di questo Paese”. Lo scrive il pubblico ministero di Milano Francesco De Tommasi negli atti dell'indagine sul gruppo che fabbricava dossier. Il pm parla di “soggetti pericolosissimi perché, attraverso le attività di dossieraggio abusivo” con “la creazione di vere e proprie banche dati parallele vietate e con la circolazione indiscriminata di notizie informazioni sensibili, riservate e segrete, sono in grado di 'tenere in pugnò cittadini e istituzioni” e “condizionare” dinamiche “imprenditoriali e procedure pubbliche, anche giudiziarie”. Inoltre, rimarca ancora De Tommasi i protagonisti "sono soggetti che godono di appoggi di alto livello, in vari ambienti, anche quello della criminalità mafiosa e quello dei servizi segreti, pure stranieri, e che spesso promettono e si vantano di poter intervenire su indagini e processi per bloccare iniziative giudiziarie". Dall'inchiesta, “raccolta” nelle quasi mille pagine dell’ordinanza della Procura di Milano emessa sabato 26 ottobre, emergono, come da un infinito vaso di Pandora, particolari sempre più inquietanti sia per le ramificazioni sia per i progetti pseudo politici sottintesi all’attività di dossieraggio. E che non ci siano esagerazioni, come afferma il pm, appare evidente dalle intercettazioni.

Tentativi d’approccio con la Lega

È il caso di quanto racconta per esempio Andrea De Donno, indagato, e presunto “collaboratore esterno” del gruppo che avrebbe fabbricato dossier, che avrebbe voluto “proporre” la piattaforma Beyond – uno dei sistemi creati dalla presunta associazione per delinquere – “al partito della Lega”. Lo si legge negli atti della Dda, la Direzione distrettuale antimafia di Milano e in particolare in alcune intercettazioni, da cui si evince, però, che il progetto sarebbe poi fallito. Beyond, come si legge nelle carte, è un sistema che funge “da aggregatore di dati e informazioni che il gruppo di Equalize”, società al centro dell'inchiesta, “attinge direttamente da banche dati istituzionali, e in particolare da quelle in uso all'Amministrazione Finanziaria e al Ministero dell'Interno, mediante violazione dei relativi sistemi informatici”.

Nunzio Samuele Calamucci mostra a Carmine Gallo il computer che si connette al Cedf mediante una linea dati via filo e gli dice: "Ho 800mila dati riservati nell'hard disk"

In un'intercettazione De Donno, che “opera prevalentemente in Svizzera”, dice a Carmine Gallo, l'ex “super poliziotto” (fra gli arrestati): “Ascolta una cosa... io come cliente ho la Lega... l'hai già proposto?”. Gallo, però, spiega, scrive la Procura, “che non è possibile proporla (ossia la piattaforma, ndr) a quel partito in quanto Pazzali”, titolare della Equalize, presidente della Fondazione Fiera Milano e indagato, “è legato a Fontana”, il presidente della Regione Lombardia, “e se la cosa diventa pubblica potrebbe generare una serie di problemi reputazionali legati a un possibile conflitto d'interessi”. De Donno allora, riassume sempre il pm Francesco De Tommasi, “ipotizza una possibile soluzione, ossia quella di fare da tramite con la propria società per evitare la riconducibilità dell'operazione a Equalize”. E Gallo: “Non lo puoi fare!”. De Donno: «Peccato, perché io alla Lega è un bel po’ di tempo che gli ho proposto sta roba!”.

Carmine Gallo e Nunzio Samuele Calamucci escono dal tribunale di Milano in una foto presa dall'ordinanza e scattata il 4 luglio 2023

La seconda carica dello Stato

Tra i profili politici di altissimo livello al centro del dossieraggio spunta anche il nome del presidente del Senato Ignazio La Russa e del figlio Geronimo, direttore editoriale del periodico dell’Aci, l’Automobile Club. Sempre dagli atti dell’indagine spunta un’intercettazione del maggio 2023 in cui Pazzali, negli uffici della sua società di investigazioni, chiede ai suoi di fargli un report sulla seconda carica dello Stato: “Ignazio La Russa!”. I due cominciano a discutere sull’età del presidente. “Del ‘53”. “No, ha 75 anni… Vai giù... vai giù… Diciotto luglio. Esatto, abita in… (incomprensibile). Interviene poi l'informatico Abbadessa fornendo una spiegazione tecnica. "Arrivato qua già state eseguendo l'intelligenza artificiale, quindi fra un minuto già ci possiamo...". Pazzali va poi oltre la prima richiesta: "E metti anche un altro se c'è.. eh… come si chiama l'altro figlio? come ca* si chiama? Eh… Geronimo”.