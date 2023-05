Doppio schianto tra Sant'Angelo e Villanterio: un’auto nel fosso e una contro una casa

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 7 maggio 2023 -Doppio incidente, nella mattinata del 7 maggio 2023, tra Sant’Angelo Lodigiano e Villanterio, nel Pavese.

Alle 6.30 una vettura è uscita di strada ed è finita nel fossato laterale alla strada provinciale 235, al confine tra i due paesi. Il mezzo è rimasto in piedi, appoggiato su un fianco ed è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, la cui squadra è arrivata con una autopompa. Il conducente, intanto, è stato preso in cura dai sanitari. Lo hanno soccorso gli operatori dell’automedica. Ai rilievi, invece, ha pensato la polizia stradale.

Nella notte tra sabato 6 maggio e domenica 7 maggio 2023, inoltre, il conducente di un’auto station wagon, alle 3.40, ha perso il controllo ed ha abbattuto parte della recinzione di un’abitazione, sfondandola con la parte frontale. All’arrivo dei soccorsi le persone a bordo non c’erano più. Sono quindi scattati i dovuti accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Lodi. Il danno alla casa è piuttosto importante.