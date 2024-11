Il meteo dà una mano alla Lombardia: da domani stop ai divieti antismog a Milano e in altre 4 province. Le misure restano attive a Pavia

Milano, 21 novembre 2024 – Il meteo dà una mano e da oggi, giovedì 21 novembre, sono state disattivate le misure temporanee anti inquinamento di primo livello nelle province di Bergamo e Brescia. In base ai dati pubblicati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) Lombardia e in considerazione delle previsioni meteo dei prossimi giorni per i prossimi giorni, da domani (venerdì 22 novembre) saranno disattivate anche nelle province di Milano, Monza, Lodi, Cremona e Mantova. Restano ancora attive le misure temporanee in provincia di Pavia, sarà monitorata l’evoluzione dei dati di PM10 nei prossimi giorni.

Quali divieti sono previsti

Le misure di primo livello erano scattate martedì 19 novembre in provincia di Milano e in altre sette province della regione. Come previsto dalla dGR 2634/2024, nell’ambito delle misure di primo livello è attivo - nei comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria - il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di Fap (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In. In tutti i Comuni delle province interessate è previsto il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa a fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (salvo iniezione e interramento immediato), la riduzione di un grado centigrado delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all'aperto. Come detto da domani le misure resteranno attive solo a Pavia. Nei prossimi giorni, in base all'evoluzione delle condizioni meteo, verrà valutata l'eventuale disattivazione delle misure.

Domani, giovedì 21 novembre, invece, il risveglio sarà sottozero, prima bel tempo poi peggiorerà entro sera con pioggia e neve anche a basse quote.

Le previsioni meteo in Lombardia

Il meteo, come detto, ha agevolato lo stop alle misure anti smog. Ma che tempo è previsto sulla regione? Oggi temporanea stabilità nelle prime ore, seguita dall’ingresso di una nuova perturbazione dal pomeriggio-sera: brusco abbassamento dello zero termico con neve fino a quote collinari o di pianura sui settori occidentali. Venerdì schiarite graduali dalla notte, seguite da rinforzi di foehn, salvo locali precipitazioni sui rilievi di confine. Sabato sereno con forte calo delle minime, domenica aumento della nuvolosità dai settori meridionali; ventilazione debole occidentale in pianura nel pomeriggio, altrove molto debole, lunedì situazione simile; martedì transito a nord dell'Europa di una perturbazione che interesserà marginalmente le Alpi.