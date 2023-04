Dieci consigli per una grigliata perfetta di carne o di pesce

Milano, 3 aprile 2023 - Pronti per la maratona delle grigliate? Da Pasqua al Primo maggio le occasioni non mancano per mettere alla prova le vostre capacità alla griglia e stupire famiglia e amici esibendo segreti di famiglia o tecniche personali su fuoco, marinatura, cottura delle carni e delle verdure.

Ogni fuochista ha le sue ricette, trucchi e convinzioni ma ci sono alcune regole di base che valgono sia abbiate una griglietta usa e getta o un attrezzo più o meno professionale a legna, carbonella o a gas. Segreti di famiglia a parte eccovi dieci consigli utili per una grigliata di pesce o di carne.