Chi è Dario “Spartan” Morello, il neo campione WBC dei pesi medi e star di Youtube

Si è appena portato a casa il titolo WBC Mediterraneo dei pesi medi. Non è la prima "cintura" che guadagna sul ring, ma per il pugile Dario "Spartan" Morello questo trionfo ha un sapore diverso. Sì, perché come spesso accade, alla soglia dei 30 anni, in tanti l'avevano dato per finito. Invece sul ring dell'Allianz Cloud di Milano, l'atleta calabrese di nascita ma ormai bergamasco d'adozione si è imposto con punteggio unanime (97-93 per tutti e tre i giudici) su un ottimo Joshua Nmomah, tornando così finalmente campione.

E che Morello avesse qualche sassolino da togliere dalle scarpe si era capito anche dal post pubblicato sul suo profilo Instagram: "A 24H dalla conquista di questa splendida cintura voglio fare una dedica a quelli che :1-È un sopravvalutato; 2-Combatte ancora da dilettante…la nazionale l’ha rovinato;3-Buono solo coi mestieranti ; 4-I medi non sono la sua categoria; 5-Non vincerà mai una cintura di una sigla importante; 6-È finito…faremo una vittima illustre usandolo da “trampolino”. È da tutta la carriera che vi scombino i piani; che faccio saltare i pronostici; che faccio avvelenare i potenti del “sistema bieco pugilistico italiano”. CHE A GIOCO ALLE MIE REGOLE E NON ALLE VOSTRE e resta la mia attività preferita da fare Vi voglio bene e per questo se siete rimasti male per questo post…basta alzare la cintura e trovate la sorpresa", la foto allegata al post lo ritrae completamente nudo con la cintura appena vinta a coprire le parti intime: messaggio agli hater arrivato forte e chiaro.

Ed è proprio sul lato della comunicazione e dei social che Morello ha saputo evolversi, raggiungendo anche un pubblico non strettamente legato alla boxe. Tutto è partito quasi per gioco con lo youtuber Franchino Er Criminale, al secolo Alessandro Bologna, il creator che ormai da quasi un anno con le sue recensioni di pizze, tramezzini, panini e molto altro domina la scena dei "foodfluencer" di Youtube Italia. Morello ha iniziato a comparire come spalla nei video di Franchino (che contano milioni di visualizzazioni), mostrando, oltre a una genuina simpatia, anche un palato raffinato. Ma, come dimostrato l'altra sera a Milano, il suo habitat naturale rimane il ring.

Del resto non si vincono per caso 22 match da pro, tre titoli internazionali e uno italiano. Ma le sue scelte, come per esempio non entrare in un corpo militare (che assicura uno stipendio fisso agli atleti, mentre i pugili “pro” sono dei liberi professionisti), e alcune sue dichiarazioni molto "dirette" (come quelle del post-vittoria), gli sono costate le antipatie di gran parte della scena. Ma a Dario "Spartan" Morello questo non importa, perché: "Gioco alla mie regole, non alle vostre".