La cucina italiana candidata a patrimonio Unesco per il 2023

Piatto di pasta

La cucina italiana è la candidatura ufficiale del governo italiano quale patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco per il 2023. Lo ha deciso in Governo, su proposta dei ministri dell'Agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e della Cultura Gennaro Sangiuliano. E la Commissione nazionale ha dato parere favorevole all'unanimità, alla presenza del sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi.

Il percorso che ha portato alla candidatura della cucina italiana è iniziato nel 2020. Ma oggi è ora finalmente è arrivata la decisione. A promuovere la candidatura "La cucina italiana tra sostenibilità e diversità bioculturale", supportata dal Comitato scientifico preseduto da Massimo Montanari e approvata dal Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana Unesco, sono state l'Accademia italiana della Cucina, Istituzione culturale della Repubblica, la Fondazione Casa Artusi, la rivista gastronomica "La Cucina Italiana", oltre a varie comunità sostenitrici come Slow Food, Alma (Scuola Internazionale di Cucina Italiana), Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Unpl (Unione nazionale Pro Loco d'Italia).

"La cucina italiana non è solo cibo o un semplice ricettario ma un insieme di pratiche sociali, abitudini e gestualità basate sui saperi locali, che portano a considerare la preparazione e il consumo del pasto come momento di condivisione e incontro", si legge nel dossier scritto dal professore della Luiss, Pier Luigi Petrillo, che già in passato aveva curato le candidature all'Unesco di tanti elementi come la Dieta Mediterranea e l'arte dei pizzaiuoli napoletani. "Credo che la cucina italiana non abbia rivali. Bisogna guardarla nella sua prospettiva poliedrica, dal produttore al trasformatore, questo bene prezioso dev'essere raccontato in sala e ai cittadini", ha commentato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare, Lollobrigida, alla conferenza stampa di presentazione della candidatura.

Cucina italiana intesa come sapori e sapéri, dal produttore fino al ristoratore. Cucina italiana intesa come racconto di un Paese e della sua cultura. "Da parte mia ci sarà tutto l'impegno per promuovere la cucina italiana, che significa promuovere un'idea di qualità della vita, del vivere italiano, fatto di arte, cultura, paesaggi, monumenti ma anche di esperienze come quelle delle nostre eccellenze alimentari", ha dichiarato il Ministro della cultura, Sangiuliano. Ora il dossier verrà ora trasmesso dal ministero degli Esteri all'Unesco e inizierà l'iter di valutazione che dovrebbe concludersi, al più tardi, a dicembre 2025.