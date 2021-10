La curva dei casi di coronavirus continua a calare, in Italia come nel mondo. Lo confermano i dati odierni, per quanto riguarda il nostro Paese, ma anche il bilancio dell'Oms sull'andamento globale della pandemia. Nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre - a quanto documentato all'interno del report settimanale Covid-19 dell'Oms - in tutto il mondo sono stati segnalati oltre 3,1 milioni di nuovi casi e poco più di 54.000 nuovi decessi. Questo vuol dire che i casi questa settimana sono diminuiti del 9% rispetto alla settimana precedente, mentre i decessi sono rimasti simili.

La situazione in Italia

Ieri, martedì 5 ottobre, si erano registrati 2.466 nuovi casi e 50 morti.

Il punto in Lombardia

Ieri, martedì 5 ottobre, in regione si erano contati 288 nuovi positivi e sette morti.

Le altre regioni

Ecco il bilancio della giornata odierna, sul fronte dei nuovi contagi e dei decessi. Partiamo dalle Marche dove ci sono 73 nuovi casi di positività e un decesso in più, che porta il totale a 3.080 vittime dall'inizio della pandemia nella regione affacciata sul mare Adriatico. La Calabria, invece, è sopra la media del tasso di positività italiano di oltre un punto percentuale (1,89% contro 0,8%, il minimo da giugno): oggi i nuovi contagi sono 131, con due morti. Nel Lazio i casi di giornata sono 245, con tre vittime. Cala l'occupazione delle Terapie intensive (-1) e dei reparti ordinari (ancora -1).

In Puglia si contano 143 nuovi positivi con una buona notizia sul fronte dei morti: sono stati zero. Per quanto riguarda la Campania i casi sono 272, 3 i morti. Attualmente in regione ci sono 15 persone ricoverate in Terapia intensiva. In Sardegna, prima regione a diventare zona bianca in Italia e poi protagonista di un "ottovolante" fra i colori, la situazione è stabile: oggi ci sono 50 contagiati e un decesso. Sotto quota 100, per quanto riguarda i casi di giornata, anche l'Abruzzo: se ne contano 61, anche qui come in Puglia senza nemmeno un decesso. In Friuli Venezia Giulia, fra tamponi molecolari e test rapidi, il bilancio di oggi dà 111 nuovi positivi, senza vittime e con un calo di ricoveri in Terapia intensiva, che si attestano sugli 8.

Calano del 2,2% le persone attualmente positive in Toscana, regione in cui oggi si registrano 229 nuovi casi con 5 morti. Il Veneto resta una delle regioni con il numero di contagiati giornalieri più alto, anche se la situazione può comunque dirsi sotto controllo: oggi il bilancio dice 416, con 6 vittime. Capitolo provincia autonoma di Bolzano: a fronte di 76 nuovi casi, c'è da registrare un decesso.

I contagi odierni in Piemonte sono 197: quattro i decessi, nessuno dei quali risalente a oggi. Calano i pazienti ricoverati, sia quelli in terapia intesiva (-3), sia quelli nei reparti ordinari (-16).