Domani si riapre in buona parte dell'Italia, con la sola Sardegna in zona rossa. Cinque regioni saranno arancioni: Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta, Basilicata e Puglia. Tutte le altre in zona gialla, compresa la Lombardia. Con la riapertura contigentata di cinema e teatri, il ritorno degli sport di gruppo, pranzi e aperitivi seduti ma nei bar e nei ristoranti con tavoli all'aperto. Il coprifuoco per ora resta alle 22 ma "se ci saranno le condizioni io sarò il più felice di tutti a che si facciano dei passi in avanti perché il nostro obiettivo è tornare alla vita prima del Covid. Ma si potrà fare quando ci saranno le condizioni, con prudenza e con cautela, se no rischiamo di fare dei passi indietro. L'evidenza scientifica è quella che ci guiderà anche nelle prossime scelte", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di Domenica In su Raiuno. In classe anche gli studenti delle superiori, con presenze variabili dal 70 al 100%. Avanti dunque con quel "rischio ragionato" sul quale si dibatte e che rende significativi i dati sulla pandemia Covid: oggi i nuovi casi di coronavirus sono 13.158, quasi 700 meno di ieri (13.817 ) in Italia.

I contagi in Italia

La situazione in Lombardia

Le regioni

Vaccini lombardi

Con 13.158 nuovi casi, in Italia si registrano anche 217 decessi, che portano il triste bilancio a un totale di 119.238 vittime dell'infezione. La Lombardia (con 1967 casi) resta la regione più colpita, seguita da Campania (1.854) e Puglia (1.203). Sopra i mille casi anche Lazio (1.185), Sicilia (1.061), Emilia Romagna (1.001). Dopo aver analizzato 239.482 tamponi, l'indice di positività è al 5,49%. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.862 persone (-32 da ieri), con 114 nuovi ingressi.

3.382.224 sono i guariti in totale (+13.176), 461.212 gli attualmente positivi (-236).

Oggi calo sensibile dei contagi rilevati in Lommbardia: sono 1.967, ieri erano 2.313. Il totale dei casi registrati da inizio pandmeia sale a 795.417 mentre gli attualmente positivi sono 57.622.

Abruzzo

Oggi in Abruzzo ci sono stati 179 nuovi positivi, su 4.360 tamponi molecolari e 2.336 test antigenici processati. I morti sono 7 (di cui 3 risalenti ai giorni scorsi); 58.998 i guariti (+37), 9.145 gli attualmente positivi (+135), 432 i ricoverati in area medica (-16), 44 in terapia intensiva (+1). Ci sono 8.669 persone in isolamento domiciliare (+150).

Basilicata

Anche ieri non si sono registrati decessi legati al Covid in Basilicata per via del Covid. La task force regionale segnala comunque 166 nuovi contagi a fronte di 1.452 tamponi molecolari processati. Guarite 121 persone. I lucani attualmente positivi sono 5.885, di cui 5.709 in isolamento domiciliare. Sono 16.348 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 494 quelle decedute. Stabile il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane pari a 176 di cui 13 in terapia intensiva.

Calabria

Sono 484 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.095 tamponi eseguiti. Finora sono stati sottoposti a test 700.998 persone per un totale di 753.250 tamponieseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono nel complesso 58.106, quelle negative 642.892. Dall'inizio dell'emergenza i morti sono 984 (+5 rispetto a ieri), i guariti sono 42.216 (+110 rispetto a ieri), inoltre attualmente i ricoveri sono 517 (+4 rispetto a ieri), di questi 46 in terapia intensiva.

Campania

Sono 1.854(ieri oltre duemila) i nuovi casi di coronavirus emersi in Campania dall'analisi di 17.408 tamponi molecolari. Nel bollettino diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 21 nuovi decessi, 10 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 11 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia è di 6.210. I nuovi guariti sono 1.364, il totale dei guariti è di 284.587 persone. In Campania sono ricoverati 137 pazienti Covid in terapia intensiva e 1.511 pazienti Covid in reparti di degenza. Superato il milione e mezzo di somministrazioni di vaccino.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 364.782 casi di positività, 1.001 in più rispetto a ieri, su un totale di 16.532 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi rispetto ai tamponi è pari al 6%. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 1.471.952 dosi di vaccino; sul totale, 463.090 sono seconde dosi. Si registrano 23 nuovi decessi e in totale, dall'inizio dell'epidemia, i morti in regione sono stati 12.784. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 265 (invariati rispetto a ieri), 1.842 quelli negli altri reparti Covid (-31).

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 6.635 test sono state riscontrate 184 positività al Covid, pari al 2,77%. I decessi registrati sono 5, a cui si aggiungono 6 morti pregresse. I ricoveri nelle terapie intensive rimangono 37, mentre quelli negli altri reparti scendono a 282 (-9). I decessi complessivamente ammontano a 3.664. I totalmente guariti sono 87.211, i clinicamente guariti 5.261, mentre le persone in isolamento sono 7.982. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al virus complessivamente 104.437 persone.

Lazio

"Oggi su oltre 13mila tamponi nel Lazio (-1.493) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 1.185 casi positivi (-81), 19 i decessi (-4) e +1.159 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500. La zona gialla non è un tana libera tutti, bisogna continuare a mantenere massimo rigore nei comportamenti". lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Liguria

Oggi altri 225 contagi in Liguria, con 7 nuovi decessi, di persone tra i 60 e i 93 anni di età. Si riduce ancora il totale dei positivi, sono ora 6.132 e in calo di 57. Mentre il numero degli ospedalizzati scende a quota 596 (-5), anche se in terapia intensiva restano 72 malati, dato invariato. I nuovi 225 positivi sono emersi dopo 3.142 tamponi molecolari e 1.663 testi antigenici rapidi, e corrispondono a un'incidenza sui 4.805 test del 4,7%.

Marche

Sono 299 (ieri 287) i positivi rilevati tra le nuove diagnosi nelle ultime 24 ore nelle Marche. Secondo il Servizio Sanità della Regione "sono stati testati 4.274 tamponi: 2.323 nel percorso nuove diagnosi (di cui 624 nello screening con percorso Antigenico) e 1.951 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,9%)". Sui 624 test del Percorso Screening Antigenico "sono stati riscontrati 37 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%".

Piemonte

Sono 978 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari al 7% di 13.888 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 411 (42%). L'Unità di crisi regionale registra anche 13 decessi, di cui quattro avvenuti oggi, e 1.143 guariti, mentre continuano a calare i ricoveri: sono 260 in terapia intensiva (-7), 2.403 negli altri reparti (-40). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.810. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 344.879 positivi, 11.137 decessi, e 316.269 guariti.

Puglia

Sono 1.203 i nuovi positivi in Puglia, come reso noto dal bollettino regionale. Sono stati registrati 9.617 test per l'infezione da Covid-19 e rilevati 1.203 casi positivi (ieri erano stati 1.255 ), il 12,5% dei test. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 5.684. Dall'inizio dell'emergenza sono stati fatti 2.165.669 test; 174.226 sono i pazienti guariti, 49.271 sono i casi attualmente positivi, mentre il totale dei casi positivi è di 229.181.

Toscana

In Toscana sono 222.814 i casi totali di positività al coronavirus, 955 in più rispetto a ieri (922 confermati con tampone molecolare e 33 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi sono stati eseguiti 14.542 tamponi molecolari e 7.428 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,3% è risultato positivo. Sono invece 7.979 i soggetti testati oggi, di cui il 12% positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 22.846, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.705 (24 in meno rispetto a ieri), di cui 252 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 13 uomini e 9 donne.

Sardegna

Sono 53.455 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 290 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.169.560 tamponi, per un incremento complessivo di 5.124 test rispetto al dato precedente. Tasso di positività al 5,6%. Si registrano cinque nuovi decessi (1.352 in tutto). Sono 366 (-12) le persone attualmente ricoverate in ospedalin reparti non intensivi, mentre sono 48 (-3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.469 e i guariti sono complessivamente 34.220 (+165).

Sicilia

In Sicilia 1.061 nuovi positivi e altri 6 morti. Sono 203.576 i casi totali e 5.292 i decessi complessivi. Sono invece 1.244 i ricoverati con sintomi, 171 in terapia intensiva, 8 del giorno; 21.800 i tamponi effettuati.

Umbria

Ancora un calo di ricoverati Covid negli ospedali dell' Umbria, ora 208, 14 meno di sabato, 29 dei quali, meno cinque, nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno sono stati rilevati 105 nuovi positivi, 141 guariti e cinque morti. Gli attualmente positivi sono ora 3.025, 41 meno di ieri. Sono stati analizzati 1.927 tamponi e 4.061 test antigenici. Il tasso di positività è dell'1,7% e del 5,4% sui soli molecolari.

Valle d'Aosta

Sono 50 i nuovi casi di Covid (+5) riscontrati in Valle d' Aosta dopo aver analizzato 178 tamponi. Nelle ultime 24 ore si registra una vittima, che porta il totale dei morti a 451 da inizio pandemia. Lo riporta il bollettino regionale.

Veneto

Si abbassa la curva del contagio in Veneto, che registra 788 (ieri 976) nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore e 9 decessi, per un totale di 407.830 casi dall'inizio dell'epidemia e 11.235 vittime, tra ospedali e case di riposo. Lo riferisce il bollettino della Regione. I dati ospedalieri sono in miglioramento: nei normali reparti medici sono ricoverati 1.345 pazienti Covid (-5) e 214 (-3) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 23.312 (+93). Sono state 25.342 le dosi di vaccino anti Covid somministrate ieri in Veneto.

La vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti ha inaugurato oggi l'hub vaccinale del Palazzo delle Scintille, incontrando medici e infermieri che oggi vaccineranno 2mila cittadini lombardi fragili. Il centro, in grado di ospitare 72 linee vaccinali per 10mila inoculazioni al giorno, è stato uno dei luoghi simbolo della rinascita di Milano nel Dopoguerra, avendo ospitato nel 1946 la stagione operistica e del balletto del Teatro della Scala. "Nella giornata del 25 aprile - ha commentato Moratti -, anniversario della Liberazione e momento di festa e punto di partenza per la nascita di una democrazia compiuta, l'inaugurazione dell'hub vaccinale a Palazzo delle Scintille segna simbolicamente il momento della ritrovata speranza di liberazione dal virus e ricostruzione della vita economica, sociale e culturale di Milano, della Lombardia e dell'Italia, così come fu 76 anni fa per la generazione che ricostruì il Paese dopo il conflitto mondiale". "Le 72mila vaccinazioni di ieri, quasi mezzo milione in questa settimana, il traguardo dei 3 milioni di dosi presto raggiunto, per arrivare a fine mese a 100mila somministrazioni al giorno, infondono fiducia di superare presto l'ora più buia della nostra epoca". E lunedì 26 aprile apre alle 8 un altro centro vaccinale, il '"Pirelli HangarBicocca", gestito e organizzato dall'Asst Nord Milano quale capofila, anche con personale sanitario proveniente dalle Asst Niguarda e Pini-Cto. La struttura è messa a disposizione a titolo gratuito da Fondazione Pirelli HangarBicocca e di Pirelli. "Fino al 2 maggio saranno attive le prime 8 linee vaccinali - spiega Elisabetta Fabbrini, direttore generale dell'Asst Nord Milano - che garantiranno al centro una capacità di 1.150 inoculazioni al giorno, 8.050 alla settimana. Dal 3 al 16 maggio è prevista la messa in funzione di ulteriori 6 linee che ci consentiranno di arrivare a 2.016 somministrazioni al giorno, 14.112 a settimana. Dal 17 maggio sarà possibile l'attivazione di tutte le 28 linee che, a regime, consentiranno di vaccinare fino a 4.032 persone al giorno, 28.224 a settimana".

Scopri quando potrai vaccinarti