Milano – Domani con il consueto monitoraggio Iss dell'emergenza Covid in Italia si definirà la nuova mappa delle zone, che da lunedì 26 aprile vedrà il ritorno della fascia gialla, ripristinata con l'ultimo decreto legge del governo targato Mario Draghi. Questa settimana oltre metà delle regioni italiane (Lombardia in testa) puntano al passaggio in giallo. Sperano – appese al sottile filo dei dati – Lombardia, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Calabria, Sicilia, Basilicata e Molise dovrebbero invece rimanere in arancione. Probabile anche la permanenza in zona rossa di Valle d'Aosta e Sardegna mentre la Puglia spera in una promozione in arancio. In bilico la Campania.

Nuovo decreto Draghi: tutte le regole

Dopo 28 giorni in zona rossa (dal 15 marzo) e due settimane in arancione, anche la Lombardia spera finalmente di passare in zona gialla. Il presidente della Regione Attilio Fontana, che a Skytg24 ha dichiarato: “I numeri stanno gradualmente migliorando e se le cose dovessero continuare così credo proprio di sì”. La Lombardia, secondo i dati dell’ultimo monitoraggio ISS, aveva un Rt pari a 0.78, ovvero sotto la soglia di allerta, e un’incidenza di casi pari a 163 ogni 100 mila abitanti. Sono in calo anche gli altri parametri relativi ai nuovi casi giornalieri, l’occupazione delle terapie intensive e i focolai. Oggi i nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia sono 2.509 (di cui 129 'debolmente positivi') a fronte di 52.170 tamponi (di cui 34.657 molecolari e 17.513 antigenici) per un rapporto del 4,8%. Si registrano 54 nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 2.498 e le persone in terapia intensiva sono 653; 14 in meno di ieri. Sono 4.352 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 170 in meno di ieri.

Lombardia in zona gialla? Cosa può cambiare da lunedì 26 aprile

Pare assodato il passaggio del Lazio nella fascia di rischio più bassa (eccezion fatta per la zona bianca, che però al momento resta una chimera). "Da lunedì saremo zona gialla. Riapriamo finalmente, ma non riapriamo al Covid e quindi stiamo attenti" ha annunciato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il valore RT nel Lazioè infatti a 0.78, con un calo del numero dei nuovi focolai, ede tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e dei posti letto in area medica (entrambi però ancora sopra soglia di allerta). In flessione anche l'incidenza, a 140 per 100 mila abitanti.

Da lunedì 26 aprile, anche l'Emilia-Romagna tornerà gialla. Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha spiegato: "Domani si esprimerà il Comitato tecnico scientifico sulla base dei dati che vengono consegnati settimanalmente, ma posso già dire come tutto porti a credere che l'Emilia-Romagna diventerà zona gialla da lunedi' 26 aprile". Nella regione c'èstato un sensibile miglioramento dei dati relativi ai contagi, anche negli ospedali le cose vanno meglio, ma occorre continuare ad avere un atteggiamento molto cauto per via delle varianti che hanno abbassato l'età dei contagiati, dei ricoverati e dei deceduti.

Ottimista anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: "l'Rt oggi risulta essere di 0,82-0,86, rispetto alla soglia di 1 della zona arancione", e "siamo abbondantemente sotto i 200 casi su 100mila abitanti, è un fatto progressivo da 15 giorni a questa parte, da quando eravamo ancora in zona rossa" per cui "i due principali indicatori ci vedono in Toscana in netto calo", e dunque "la zona gialla probabilmente da lunedì ci sarà anche in Toscana".

"In Veneto abbiamo indici da zona gialla" ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa spiegando che "lo eravamo anche la scorsa settimana, ma con il nuovo decreto saremo in zona gialla da lunedì prossimo". "L'Rt è a 0,71 e un'incidenza di 126,8 - ha spiegato - l'occupazione nelle terapie intensive del 22% (con il limite al 30%) e nelle aree non critiche al 20% (rispetto al limite del 40%). Quindi, siamo di fatto in zona gialla".

Anche il Fiuli Venezia Giulia avrebbe i numeri per il passaggio di fascia."Il report inviato nella notte dall'Istituto superiore di sanità evidenzia che i contagi in Friuli Venezia Giulia sono scesi con un indice Rt passa da 0,72 a 0,61 e, per prima volta, dall'inizio della terza ondata i livelli di occupazione dei posti letti nei reparti di terapia intensiva e nelle aree mediche sono sotto la soglia di guardia. Inoltre, procede l'attività di monitoraggio sulle mutazioni del virus e, su questo fronte, la situazione appare sotto controllo. Dati che dovrebbero permettere l'inquadramento della nostra regione in zona gialla" ha confermato il vice presidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

"La bozza del report settimanale che domani sarà sottoposta alla valutazione consueta della Cabina di Regia nazionale mostra segnali di miglioramento su tutti gli indicatori. In particolare, torna a scendere l'indice Rt, che si ferma a 0,84 medio (0,79-0,89) contro lo 0,92 della scorsa settimana. La pressione ospedaliera scende al 26% (-1%) nelle terapie intensive e 34% (-3%) in area medica, percentuali che non 'scontanò le ulteriori diminuzioni di ieri e della giornata odierna. Diminuiscono anche i focolai. Un quadro che consolida e certifica l'attribuzione della fascia gialla all'Abruzzo, rendendo possibili le riaperture tanto attese, nella misura concessa dal recente decreto-legge" Queste le parole del governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio. "Rinnoviamo l'appello a tutti i cittadini e a tutti gli operatori nell'applicare e osservare con serietà le misure di protezione e contenimento del virus, per non vanificare i sacrifici fatti", ha sottolineato il presidente di Regione.

Resta stabile il quadro dei contagi covid in Campania rispetto a ieri: i nuovi positivi sono 1.912, di cui 559 sintomatici, su 20.078 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza risulta del 9,52%, contro il 9,23 del bollettino precedente. L'Unità di crisi ha segnalATO 26 nuovi decessi (ieri 30) e 1.753 guariti, dato quest'ultimo identico a quello delle 24 ore precedenti. Quasi certamente la regione resterà di colore arancione almeno per un'altra settimana, con tutte le restrizioni attualmente in vigore

"Speriamo di passare dalla zona rossa a quella arancione". E' l'auspicio dell'assessore alla Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu. "I presupposti parrebbe ci siano. Dalla prima bozza il nostro Rt dovrebbe essere sotto l'1. Vedremo se sarà confermato. Sono in corso interlocuzioni con l'Istituto superiore di sanità e col ministero per verificare se ci sono le condizioni per i passaggio". "Le criticità", ha spiegato Nieddu, "sono relative all'aumento dei focolai e alle loro dimensioni, che ci mantengono con un rischio moderato, non basso. Continuano a essere buoni gli indici di occupazione dei posti letto, che sono sotto la sogna di allarme del 30%".