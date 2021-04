Nel primo giorno di apertura delle prenotazioni online delle vaccinazioni per gli anziani dai 75 ai 79 anni in Lombardia, una notizia positiva in Italia arriva anche dall'indice Rt, che è sceso sotto l'1 attestandosi allo 0,98. Non in tutte le regioni, però, visto che la situazione rimane critica.

La situazione in Lombardia



Ieri in Lombardia si sono registrati 4.483 nuovi casi a seguito di 58.881 tamponi effettuati. In crescita il numero delle vittime (127) contro le 100 del giorno precedente che portano il totale a 30.862. In leggero calo i ricoveri in terapia intensiva (-3) a 860. In netto miglioramento invece la situazione degli altri reparti: 6.823 (-210).

Le regioni

Abruzzo

Sono complessivamente 65931 i casi positivi al Sars-cov2 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 424 nuovi casi (di età compresa tra 8 mesi e 94 anni). Il totale dei casi positivi risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato in carico ad altra Regione. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 91, di cui 34 in provincia dell'Aquila, 10 in provincia di Pescara, 26 in provincia di Chieti e 21 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 2151 (di età compresa tra 61 e 87 anni, 1 in provincia di Teramo, 4 in provincia dell'Aquila e 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 1 caso è riferito a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 53440 dimessi/guariti (+218 rispetto a ieri).

Alto Adige



Basilicata

In Basilicata si registra oggi un lieve calo del numero delle persone ricoverate con il covid: sono 190 (tre in meno di ieri) delle quali solo 12 (una in meno di ieri) in terapia intensiva, quattro all'ospedale San Carlo di Potenza e otto al Madonna delle Grazie di Matera. Ieri sono stati analizzati 1.614 tamponi molecolari: 170 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 165 appartengono a residenti in Basilicata. Nelle ultime 24 ore sono stati

registrati altri tre decessi con il totale delle vittime lucane quindi salito a 434. Con 67 guarigioni registrate ieri, il numero dei lucani attualmente positivi è di 4.704 (4.514 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 14.154. Dall'inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati 283.731 tamponi molecolari, 261.412 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 169.502 persone.

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.279 tamponi molecolari sono stati rilevati 362 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,97%. Sono inoltre 2.948 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 151 casi (5,12%). I decessi registrati sono 14, ai quali si aggiungono due morti avvenute il 23 e il 24 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono stabili a 81, mentre quelli in altri reparti decrescono a 634. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con

delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.338, con la seguente suddivisione territoriale: 710 a Trieste, 1.755 a Udine, 633 a Pordenone e 240 a Gorizia. I totalmente guariti sono 77.135, i clinicamente guariti 3.946, mentre quelli in isolamento scendono a 13.589. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 98.723 persone con la seguente suddivisione territoriale: 18.655 a Trieste, 47.705 a Udine, 19.328 a Pordenone, 11.935 a Gorizia e 1.100 da fuori regione.

Lazio

Mille i casi di positività registrati oggi a Roma. "Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-1.720) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.918 casi positivi (+80), 43 i decessi (+10) e +1.782 i guariti. Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e' a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. Valore Rt si conferma 0.98, classificazione complessiva del rischio moderata ad alta probabilità di progressione. Tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva Covid 40%. Tasso di occupazione dei posti letto di area medica Covid 4 %. L'incidenza e' a 207 casi per 100 mila abitanti. Per le festività di Pasqua nessuna concessione al

virus, mantenere alta l'attenzione". L'ha dichiarato l'assessore alla Sanita' e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e

Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Liguria

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Oggi in Puglia, a fronte di 14.031 test per l'infezione da coronavirus, sono stati registrati 2.044 casi positivi: 776 in provincia di Bari, 137 in provincia di Brindisi, 194 nella provincia BAT, 336 in provincia di Foggia, 217 in provincia di Lecce, 415 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 34 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati inoltre registrati 25 decessi: 13 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.885.180 test, 143.805 sono i pazienti guariti e 48.747 sono i casi attualmente positivi.

Toscana

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.640 su 30.467 test di cui 18.134 tamponi molecolari e 12.333 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 5,38% sul totale dei tamponi e del 14,5% sulle prime diagnosi". Lo annuncia sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

Trentino

Sardegna

Sicilia

Umbria

Riprende l'andamento in calo degli attualmente positivi al Sars-cov2 in Umbria, oggi 4.754, 58 meno di ieri in base ai dati sul portale della Regione. Ancora in discesa anche i ricoverati in ospedale, 380, 12 in meno, 54 dei quali, tre in meno, in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno è sceso a una il numero delle vittime del virus accertate. Registrati poi 189 nuovi positivi e 246 guariti. Sono stati analizzati 3.093 tamponi e 3.973 test antigenici. Il tasso di positività è del 2,6 per cento sul totale (ieri era il 3) e del 6,1 per cento sui soli molecolari (ieri 5,5).

Valle d'Aosta

Un decesso e 115 nuovi casi positivi al coronavirus in Valle d'Aosta che portano il totale complessivo dei contagi da inizio epidemia a 9.465. I casi positivi attuali sono 998, + 69 rispetto a ieri, di cui 56 ricoverati in ospedale, 10 in terapia intensiva, e 932 in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono saliti a 8041 + 45 rispetto a ieri, i tamponi fino ad ora effettuati sono 97.294, + 1046 rispetto a ieri, di cui 15.439 processati contesto antigienico rapido. Da inizio epidemia i decessi in Valle d'Aosta sono 426.

Veneto

Sono 1.567 i nuovi positivi al coronavirus trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, il 3,92% del totale dei tamponi fatti. Dopo la mancata crescita del totale dei ricoveri di ieri oggi il numero dei posti letto occupati inizia a calare posizionandosi a 2.230, meno 12 rispetto a ieri. Ventinove invece i decessi conteggiati nelle ultime 24 ore.

Il virus nel mondo

In Russia sono 8.792 le persone contagiate dal coronavirus nelle ultime 24 ore, tra cui 1.764 a Mosca. Sale a 4.563.056 il totale dei casi registrati dallo scoppio della pandemia. Sono invece 99.633 coloro i quali hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, 400 in più rispetto a ieri. Solo a gennaio sono oltre 200mila le persone morte in Russia dopo aver contratto il Covid-19, il bilancio più alto nell'arco di un mese.

Nel mondo sono stati registrati 130.286.828 contagi e 2.842.621 decessi dall'inizio della pandemia di coronavirus, secondo i dati raccolti da Worldometer. I pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva sfiorano quota 100mila (96.974). Con 31.244.639 casi gli Stati Uniti restano al primo posto seguiti, con notevole distacco da Brasile e India, rispettivamente con 12.842.717 e 12.303.131 infezioni. Paesi, però, che attraversano momenti diversi: nelle ultime 24 ore Washington ha registrato 79.029 contagi, meno di Nuova Delhi, con 81.466, e soprattutto molto meno di quelli pubblicati dal governo di Bolsonaro (91.097). Appena fuori dal podio c'e' la Francia che e' alle prese con una nuova ondata di contagi e il necessario ricorso a un nuovo lockdown per le festività pasquali. Parigi registra, nel complesso 4.695.082 casi di Covid, ma l'ultimo bollettino giornaliero testimonia il superamento della soglia dei 50mila positivi in 24 ore.

L'indice Rt

La buona notizia della giornata è data dall'indice Rt sceso a 0,98. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica (41% contro il 39% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in aumento: si va dalle 3.546 del 23 marzo alle 3.716 del 30 marzo.

Come prenotare le vaccinazioni

In Lombardia hanno preso il via oggi, venerdì 2 aprile, le prenotazioni delle vaccinazioni anticovid per i cittadini che hanno dai 75 ai 79 anni di età. Il nuovo sistema, che si basa sul sito di Regione Lombardia con il sistema diretto da Poste Italiane e non più da Aria, sta dando risultati positivi. Prenotare il proprio turno di vaccinazione è facile e veloce.



