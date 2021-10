Cesena, 5 ottobre 2021 - Un'intera famiglia no-vax è ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena per Covid-19. Alcuni dei componenti sono in gravi condizioni. Secondo quanto appreso, si tratta di persone residenti nel comune di Longiano: un'ultranovantenne e i cinque figli, tutti di età compresa tra i 60 e i 70 anni. La più anziana viene tenuta sotto stretta osservazione nel reparto di geriatria mentre c'è preoccupazione per le condizioni di un fratello e una sorella: entrambi sono ricoverati in rianimazione. La donna, in particolare, è in condizioni gravissime, tanto che è stato necessario intubarla.

Gli altri tre componenti del nucleo familiare si trovano nel reparto di medicina in isolamento, uno di loro potrebbe essere a breve trasferito in terapia intensiva. La famiglia era seguita da un medico di base che poi è stato sospeso poiché non si è sottoposto al vaccino anti-Covid.