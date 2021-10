Milano, 22 ottobre 2021 - L'Rt nazionale è a 0.86 "al di sotto della soglia epidemica e in leggero aumento rispetto alla settimana precedente" (0.85). E' quanto emerge dalla nota dell'Istituto superiore di sanità (Iss) con i principali dati dell'ultimo monitoraggio della Cabina di regina. "Aumenta lievemente l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero", precisa l'Iss. "L'incidenza settimanale a livello nazionale è in lieve risalita: 34 per 100mila abitanti (15 -21 ottobre) contro 29 per 100mila abitanti (8-14 ottobre). "Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 3,7% (rilevazione giornaliera del ministero della Salute). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce al 4,2%". Sono 4 le Regioni e province autonome che "risultano classificate a rischio moderato: Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte.

Il boom di certificati per malattia presentati sui luoghi di lavoro dal 15 ottobre - data di ingresso delle norme sul Green pass - ad oggi, finisce al vaglio delle Procure della Repubblica di tutta Italia. Il Codacons ha deciso infatti di fare chiarezza "sull'abnorme crescita delle certificazioni per malattia presentate dai lavoratori italiani a far data dal 15 ottobre, numeri che potrebbero realizzare veri e propri reati, come quello di falso ideologico e truffa aggravata". L'effetto green pass si è fatto anche sentire sulla campagna vaccinale: nell'ultima settimana in Italia sono stati somministrati in totale 1.269.160 vaccini anti-

Covid, di cui circa 345mila prime dosi. Dall'inizio della campagna sono stati somministrati 88.360.760 vaccini.

"La Regione caratterizzata dalla copertura vaccinale più alta è la Lombardia (75,5%) mentre la provincia autonoma di Bolzano ha la percentuale di individui che hanno completato il ciclo vaccinale più bassa (61,1%). In Italia il 71,6% della popolazione risulta totalmente immunizzata". Lo riferisce Americo Cicchetti, direttore dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari (Altems) dell'Università Cattolica di Roma.

Alto Adige Sono 57 i nuovi casi su 8.605 tamponii. Nessuna persona è deceduta nelle ultime 24 ore. In crescita i ricoveri. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 35 (5 in più rispetto a ieri) mentre restano 6 quelli in terapia intensiva.

Puglia Si registrano 210 nuovi casi su 20.532 test (1% incidenza) e 3 decessi. Delle 2.160 persone attualmente positive 127 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva.

Umbria Ancora in risalita gli attualmente positivi, 770, 54 in più di giovedì. Sostanzialmente stabile però il quadro dei ricoverati in ospedale, 40, uno in più, quattro dei quali nelle terapie intensive (dato invariato). Nell'ultimo giorno sono emersi 67 nuovi positivi, 12 guariti e un nuovo morto per il virus. Sono stati analizzati 1.994 tamponi e 7.997 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,67% (era 0,57 giovedì).

Europa

Contagi in crescita in molti Paese dell'Europa, soprattutto in Russia e Ucraina. Ecco alcuni dati.

Germania 19.572 casi, accertati nelle ultime 24 ore , contro gli 11.518 contagi segnalati una settimana fa. L'incidenza su 7 giorni sale per il nono giorno consecutivo. Il bollettino dell'Rki parla anche di altri 116 decessi, a fronte dei 65 confermati una settimana fa.

Registrati 37.141 nuovi casi, rispetto ai 36.339 di ieri, e 1.064 decessi, contro i 1.036 del giorno precedente. Ucraina Si conferma uno degli attuali focolai mondiali della pandemia e registra per il terzo giorno consecutivo un record di decessi, 614 in 24 ore, che fanno seguito ai 546 di ieri e ai 538 del giorno precedente, per un totale di 1.698 letalità in appena tre giorni. Sempre nelle ultime 24 ore, le autorità sanitarie di Kiev hanno rilevato altri 23.785 contagi.

Mondo

Oms Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanita l'epidemia di Covid potrebbe aver ucciso tra gli 80 mila e i 180 mila operatori sanitari nel mondo. Da qui, l'appello affinche' abbiano la priorità nella campagna vaccinale. In media, due su cinque nel mondo sono vaccinati, ma questo varia molto da regione a regione: in Africa meno di uno su 10, mentre nelle nazioni ad alto reddito,"oltre l'80% sono stati completamente vaccinati.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16.853 casi e 451 morti per Covid. In totale sono risultati positivi in 21.697.341 dall'inizio dell'epidemia, con 600.679 decessi. Giappone 345 nuovi casi e il numero di pazienti ricoverati in gravi condizioni è sceso di 16 rispetto al giorno precedente, attestandosi a 260, mentre sono stati segnalati 16 decessi causati dal virus.