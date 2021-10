Milano - Mentre in Europa e nel mondo l'impennata di contagi ha riacceso il dibattito sulla necessità di restrizioni anti Covid e ha aperto la strada all'introduzione del Green Pass in Italia la curva dei casi resta sotto controllo anche se frena la discesa. Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, infatti, a livello nazionale scendono da 7 settimane i nuovi casi settimanali di infezione da Sars-Cov-2. Negli ultimi 7 giorni, tuttavia, il calo è solo dell'1,9% anche in ragione di un aumento di quasi il 50% dei tamponi: sono stati ben 930 mila in più rispetto alla settimana precedente. Inoltre, in 7 regioni si registra un lieve aumento percentuale dei contagi. Ieri era in risalita la curva epidemica in Italia. 3.702 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore rispetto ai 2.697 del giorno precedente. In flessione il numero di tamponi (485.613) rispetto alla cifra record di martedì (662.000) ma il tasso di positività è salito a 0,8%. In discesa i decessi, 33 rispetto ai 70 di martedì, per un totale di 131.688 vittime da inizio epidemia. In crescita i ricoveri ordinari: 2.464, cioè 41 in piu' del giorno prima, mentre sono stabili le terapie intensive, 355, con 25 ingressi (+2). Secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri il prolungamento dello stato di emergenza ''dipenderà dai contagi". "Se dovessimo avere i contagi ancora in discesa, se non dovessero esserci varianti, allora non servirà prolungare lo stato di emergenza. Io al momento sono ottimista sull'andamento dell'epidemia, però bisogna osservare ciò che accade. Ondate ci saranno, ma saranno contenute e riservate prevalentemente ai non vaccinati. Ciò non toglie che anche tra i vaccinati potrà esserci un aumento anche se minore''.

La mappa dell'Ecdc: 12 regioni in verde

Intanto salgono a quota 12, più la provincia autonoma di Trento, le regioni italiane in verde, il livello di rischio più basso, nella mappa europea della situazione Covid-19 aggiornata ogni settimana dall'Ecdc, Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, e pubblicata oggi. Le 'new entry' Emilia Romagna, Lazio, Valle d'Aosta e Basilicata raggiungono in fascia verde Piemonte, Liguria, Lombardia, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, e Trento appunto. Mentre il Friuli Venezia Giulia, che la scorsa settimana era in verde, ora diventa giallo, colore che indica un livello di rischio moderato (un gradino sopra il verde) e che già caratterizza la provincia autonoma di Bolzano, il Veneto, la Toscana, le Marche, la Campania, la Calabria e la Sicilia. Nel complesso comunque, l'Italia appare più verde che gialla (rispettivamente 12 regioni e una provincia, contro 7 regioni e una provincia) nella classificazione Ecdc, che si basa sulle notifiche dei casi positivi ogni 100mila abitanti, in abbinamento alla percentuale di test positivi sul totale dei test effettuati, senza prendere in considerazione il tasso di vaccinazione. A livello europeo il giallo si diffonde e ad esempio è presente in misura maggiore rispetto al verde in Francia. Il rosso avanza in Germania e Austria, ma è anche il colore dell'intera Finlandia, di parte della Norvegia, dell'Irlanda (e non solo). E si vedono anche aree in rosso scuro, fascia di rischio massimo, come ad esempio la Slovenia, l'intera Romania, alcune aree della Grecia, Estonia, Lettonia e Lituania.

Ieri erano 457 i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia, a fronte di 100.312 tamponi effettuati, per un indice di positività dello 0,4%. Diminuiscono di tre unità le persone ricoverate nei reparti ordinari che in tutto sono 280, mentre sono due in più i pazienti in terapia intensiva (55). In Lombardia si sono registrati quattro decessi per il Covid per un totale dall'inizio dell'epidemia di 34.130. Per quanto riguarda le province la più colpita è quella di Milano, con 125 casi di cui 45 in città, segue Bergamo con 57 nuovi casi, Brescia con 46, Varese con 45, Pavia con 39, Como con 23, Cremona con 22, Lodi con 18, Monza e Brianza con 17, Mantova con 15, Sondrio con 12 e Lecco con 11.

Lombardia: un anno fa coprifuoco e zona rossa in arrivo. Cosa dice oggi la curva Covid

La curva Covid si è stabilizzata in Veneto su una quota leggermente più alta negli ultimi giorni: i contagi sono stati 446 nelle ultime 24 (ieri erano stati 455) . Si contano anche 4 vittime in più Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero complessivo degli infetti da inizio dell«epidemia sale a 476.039, quello delle vittime a 11.814. Varia di poco il dato dei soggetti attualmente positivi, 8.965 (+97), mentre scende il numero dei ricoveri nelle aree non critiche: oggi vi sono 196 malati Covid (-6), mentre sale a 33 (+1) quello dei pazienti in terapia intensiva.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.066 tamponi molecolari sono stati rilevati 132 nuovi contagi (tra cui 5 migranti o richiedenti asilo) con una percentuale di positività del 2,61%. Sono inoltre 20.719 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 17 casi (0,08%). Nella giornata odierna si registrano 2 decessi (una donna di 69 anni di Trieste deceduta in ospedale e un uomo di 63 anni di San Vito al Tagliamento deceduto nel proprio domicilio); scendono a 6 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 54 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 3.841.

In Valle d'Aosta 6 nuovi positivi, il totale resta quindi di 12.261 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 101. Tra questi nessuno in terapia intensiva e due ricoverati. Il totale dei decessi è stabile a 474.

In Toscana 277 nuovi casi di Coronavirus, su 8.724 tamponi molecolari e 26.887 antigenici rapidi, tre morti e 328 guariti. Lo riporta il bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione alla protezione civile nazionale. Nelle ultime 24 ore il tasso dei nuovi positivi tocca lo 0,8% sul totale dei test e il 2,8% in relazione ai nuovi soggetti controllati, mentre si conferma una sostanziale situazione di stabilità a livello ospedaliero. Restano in effetti 232 i pazienti ricoverati nelle aree Covid (uno in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (dato invariato). Dall'inizio dell'emergenza salgono a 286.669 i contagi accertati, a 274.357 le guarigioni e a 7.242 i decessi. Nell'ultima giornata nuova contrazione delle sorveglianze attive di asintomatici e malati lievi: sono nel complesso 4.838 (-53). Tuttavia, sempre sul fronte delle quarantene, in base ai dati raccolti dalle aziende sanitarie aumentano a 13.534 gli isolamenti domiciliari di persone entrate in contatto con casi infetti (+156).

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 100 nuovi casi di 'Covid-19', il 4,4% rispetto ai 2.281 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 6,3%, con 104 casi su 1.661 tamponi); il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti e' cresciuto ed ora e' a 32,90 (ieri era a 28,90). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi e' salito a 115.208. Gli ultimi casi sono stati individuati 33 in provincia di Ancona, 19 in provincia di Macerata, 23 in quella di Pesaro-Urbino, 11 nel Fermano, 5 nel Piceno e 9 fuori regione. Questi casi comprendono 20 soggetti sintomatici, 29 contatti stretti con positivi, 24 contatti domestici, 5 rilevati in ambiente scolastico, 3 in ambienti di lavoro e 1 extra-regione; 18 casi sono oggetto di approfondimento epidemiologico. Dall'inizio della crisi pandemica sono stati individuati 25.833 casi in provincia di Pesaro-Urbino, 35.591 in provincia di Ancona, 24.307 in quella di Macerata, 11.751 nel Fermano e 12.625 nel Piceno; inoltre, sono 5.101 i casi che si riferiscono a residenti fuori regione.

Sono 141 i nuovi casi di Covid registrati giovedì in Umbria. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Salute Luca Coletto rilevando comunque che 62 erano stati refertati il 19 ottobre e trasmessi oggi. I positivi da riferire ai tamponi dati mercoledì sono quindi 79 su 3.431 molecolari, ha specificato ancora l'assessore parlando di "un grande cluster familiare". "Dei 141 casi positivi comunicati oggi - ha detto Coletto - solo due risultano ricoverati, 89 soggetti non erano vaccinati, altri nove hanno ricevuto la prima dose, mentre a 43 era stato somministrato il ciclo completo". "Alla luce di questi dati - ha spiegato l'assessore - è stato chiesto al Nucleo epidemiologico regionale di condurre un'analisi approfondita sui dati stratificati per territorio e per tipologia di target in modo da definire la provenienza e la circolazione virale. Ciò è utile in particolare in questa situazione in cui ci troviamo di fronte ad un grande cluster familiare con alcuni soggetti provenienti da fuori regione con i quali si sono riuniti nei giorni scorsi". La Regione ha annunciato che il Nucleo epidemiologico sta già analizzando la situazione anche per condividere con il Comitato tecnico scientifico le strategie d'intervento.

Sono 72 (di età compresa tra 2 e 95 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 82066. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2558 (si tratta di una 85enne della provincia dell'Aquila). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78180 dimessi/guariti (+54 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1328 (+17 rispetto a ieri). (Nel totale sono ricompresi anche 425 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche).4 8 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1275 (+20 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2810 tamponi molecolari (1461199 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 11701 test antigenici (956829). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, e' pari a 0.49 per cento. Del totale dei casi positivi, 20982 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+24 rispetto a ieri), 20882 in provincia di Chieti (+30), 19721 in provincia di Pescara (+6), 19691 in provincia di Teramo (+6), 670 fuori regione (invariato) e 120 (+6) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Oggi in Puglia sono stati registrati 21.387 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 167 casi positivi: 37 in provincia di Bari, 14 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 19 in quella di Brindisi, 35 in provincia di Foggia, 29 in provincia di Lecce, 39 in provincia di Taranto e 4 di provincia in via di definizione. Inoltre e' stato registrato un decesso. Attualmente sono 2.063 le persone positive, 132 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono stati 270.916 a fronte di 3.993.666 test eseguiti, 262.031 sono le persone guarite e 6.822 quelle decedute.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.261.133 (+4.419). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 86.047 (+145) rispetto a ieri. Si registra un nuovo decesso che porta il totale a 1.436. Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

