Sono 13.817 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 14.761) a fronte di 320.780 tamponi effettuati su un totale di 56.886.535 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 322 i decessi (ieri 342), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 119.021. Con quelli di oggi diventano 3.949.517 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 461.448 (-4.095), 437.583 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 20.971 di cui 2.894 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.369.048 con un incremento di 17.587 unita' nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore e' la Lombardia (2.313), seguita da Campania (2.012), Lazio (1.266), Puglia (1.255) e Sicilia (1.095).

Tra il 27 di aprile e il 5 di maggio arriveranno in Italia 5 milioni di dosi di vaccino e, la struttura commissariale guidata da Francesco Paolo

Figliuolo, conta di ragiungere dal 29 aprile le 500.000 somministrazioni.

Sono 2.313 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 50.456 tamponi effettuati, su un totale di 9.221.632 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 49 decessi (ieri 57) in regione, che portano il numero delle vittime complessive a 32.618. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 4.050 di cui 611 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 52.432 soggetti. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 703.739 (+1.620). Gli attualmente positivi in totale sono 57.093 (+644). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 757, Brescia 219, Varese 239, Monza e Brianza 220, Como 152, Bergamo 202, Pavia 114, Mantova 116, Cremona 84, Lecco 72, Lodi 43, Sondrio 47.

Abruzzo

Oggi in Abruzzo 137 nuovi positivi rispetto a ieri (di eta' compresa tra 4 mesi e 87 anni), eseguiti 4932 tamponi molecolari e 2826 test antigenici, 9 deceduti (di cui 4 risalenti ai giorni scorsi), 58961 guariti (+354), 9010 attualmente positivi (-226), 448 ricoverati in area medica (-9), 43 ricoverati in terapia intensiva (-2), 8519 in isolamento domiciliare (-213).

Alto Adige

Sono 90 i nuovi casi di Covid su 9.681 tamponi processati nella giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore un decesso. Le nuove positività sono 49 su 821 tamponi molecolari esaminati e 41 su 8.860 test antigenici effettuati. Su 210.327 persone sottoposte a tampone molecolare, 46.892 sono risultate positive. Le persone trovate positive al test antigenico sono 25.406. Stabile la pressione sugli ospedali: 60 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti e 13 quelli in terapia intensiva. I pazienti covid ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 43.

Basilicata

Basilicata (zona arancione) ieri sono stati analizzati 1.510 tamponi molecolari: 162 sono risultati positivi e nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi con il totale delle vittime lucane fermo quindi a 494. Sale da 172 a 175 il numero delle persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo 12 (una in più di ieri) in terapia intensiva.

Calabria

A oggi sono stati sottoposti a test 698.455 persone per un totale di tamponi eseguiti 750.155 . Le persone risultate positive al Coronavirus sono 57.622 (+544 rispetto a ieri), quelle negative 640.833. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare +3 terapie intensive, +576 guariti/dimessi e 4 morti.

Campania

Sono 2.012 i positivi del giorno in Campania - di cui 1359 asintomatici e 653 sintomatici. I tamponi molecolari effettuati sono stati 21.615. La curva del contagio, che ieri era del 10,02%, oggi è del 9,3%. Si registrano altri 45 morti, per un totale di 6.189 da inizio pandemia. I posti letto di terapia intensiva occupati 140 rispetto ai 146 di ieri mentre quelli di degenza ordinaria sono 1.499 contro i precedenti 1.513.

Emilia Romagna

Purtroppo, si registrano 30 nuovi decessi che portano a 12.761 i morti in regione da inizio pandemia. Per quanto riguarda i contagi, dall'inizio della

pandemiasi sono registrati 363.782 casi di positività, quindi 984 in più rispetto a ieri, su un totale di 28.391 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,5%.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.307 tamponi molecolari sono stati rilevati 153 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,43%. Sono inoltre 2.091 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 51 casi (2,44%). I decessi registrati sono 7, a cui si aggiunge uno pregresso del 7 aprile scorso; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 37, così come quelli negli altri reparti che calano a 291.

Lazio

Oggi, su oltre 15mila tamponi e oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 35mila test, si registrano 1.266 casi positivi, 23 decessi e 1.215 guariti. Aumentano i casi, mentre sono stabili i decessi e diminuiscono le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%".

Liguria

Sono 279 i nuovi casi positivi al Covid in Liguria su 4.209 tamponi molecolari e 2.578 test antigenici, per una incidenza del 4,1%, inferiore all'incidenza nazionale attestata al 4,3%. I casi positivi calano di 83 unità. In caso anche le ospedalizzazioni: sono 601, 12 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 72 pazienti. Tra i decessi segnalati anche la bimba morta ieri al Gaslini. Oltre alla piccola, sono morte altre 9 persone tra il 22 e il 23 aprile. L'età dei deceduti è compresa tra i 78 e i 93 anni. In calo anche gli isolamenti domiciliari, sono 5.575, 78 in meno rispetto a ieri.

Marche

Sono 287 i positivi nell'ultima giornata. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche «nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.374 tamponi: 2.297 nel percorso nuove diagnosi (di cui 718 nello screening con percorso Antigenico) e 2.077 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,5%» Il rapporto positivi/testati è pari al 6%.

Piemonte

Sono 821 i nuovi casi positivi, pari al 3,3% di 25.008 tamponi eseguiti. Degli 821 nuovi casi, gli asintomatici sono 360 (43,8%). I ricoverati in terapia intensiva sono 267 (- 8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.443 ( - 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.941. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.264.295 (+ 25.008 rispetto a ieri), di cui 1.469.319 risultati negativi. Sono 20 i decessi, di cui due oggi.

Puglia

Sono 1.255 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia, dove sono stati effettuati 13.331 test. Sono stati inoltre registrati altri 33 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.156.052 test. 173.251 sono i pazienti guariti. 49.062 sono i casi attualmente positivi.

Toscana

Sono 886 i nuovi positivi e 26 i morti mentre calano i ricoveri. I tamponi complessivamente registrati nelle ultime ventiquattro ore sono, rispettivamente, 13.852 e 12.228, Di questi il 3,4 per cento è risultato positivo.Su poco più di 23 mila malati, in 1.729 sono ricoverati in ospedale (diminuiti di 28, un calo dell'1,6 per cento). Di questi 255 si trovano in terapia intensiva (uno in meno, meno 0,4 per cento). Gli altri 21.318 sono isolati a casa,

Trentino

Un decesso da Covid-19 nel nuovo bollettino dell'azienda sanitaria altoatesina. 821 tamponi PCR e registrati 49 nuovi casi positivi. Inoltre, 41 test antigenici positivi su 8.860.

Sardegna

Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 254 nuovi casi. Si registrano anche quattro nuovi decessi (1.347 in tutto). Sono invece 378 (+10) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 51 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.334 e i guariti sono complessivamente 34.055 (+288)'.

Sicilia

In Sicilia 1.095 nuovi positivi al Covid - quinta in Italia - e 21 morti. Il totale dei casi sale a 202.515, quello dei decessi a 5.286. Dei nuovi contagiati, 344 sono riferibili alla provincia di Palermo, 301 a quella di Catania, 96 a quella di Messina. I guariti sono 172.018, +1.147, i positivi attuali 25.211, -73. Sono 1.234 i ricoverati con sintomi, 179 in terapia intensiva, 8 del giorno; 25.451 i tamponi effettuati.

Umbria

Ancora dati incoraggianti nelle ultime 24 ore per quanto riguarda la pandemia in Umbria, dove sono in discesa i numeri relativi ai nuovi contagi, agli attualmente positivi e, anche se di poco, ai ricoveri. Scende anche il tasso di positività. Si registrano però altri tre morti. Secondo i dati della Regione aggiornati al 24 aprile, i nuovi contagi accertati nell'ultimo giorno sono 105. I guariti sono 159 e i positivi scendono a 3.066 (57 in meno di ieri). I pazienti ricoverati sono 222 (uno in meno di ieri), di cui 34 (due in meno) in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 5.260 test antigenici e 2.786 tamponi molecolari. Il tasso di positività complessivo è 1,3 per cento (ieri 1,9). Quello relativo ai soli molecolari è 3,76 (era 5,57).

Valle d'Aosta

Quattro decessi e 45 nuovi contagi che portano il totale complessivo delle persone affette da virus da inizio epidemia a 10643. I positivi attuali sono 781, - 60 rispetto a ieri, di cui 41 ricoverati in ospedale, 11 in terapia intensiva, e 729 in isolamento domiciliare. I guariti rispetto a ieri sono saliti di 101 unità attestandosi a 9412, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 110.495, 554 in più rispetto a ieri, di cui 22051 effettuati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle D'Aosta da inizio emergenza sono 450.

Veneto

Sono 976 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, e 23 i decessi. Dopo alcuni giorni, quindi, il dato dei nuovi positivi torna sotto quota 1.000. Il bollettino della Regione aggiorna così a 407.042 il numero totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia, e a 11.226 quello delle vittime. Un segnale non positivo arriva dai ricoveri ospedalieri, dove rispetto a ieri sono 12 in più i posti letto (1.350) occupati da malati Covid, mentre scendono ancora le terapie intensive, che accolgono 217 pazienti (-10). I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 23.219 (-88).



I casi di Covid-19 registrati nelleultime 24 ore superano quota 893.000: lo rileva il conteggio della Afp, sottolineando che si tratta di un record. Gli Stati Uniti intanto hanno raggiunto quota 31.986.375 casi confermati di Covid e 571.109 morti. Sono invece 409 i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore in Messico per un totale di 214.504 morti. Le autorità sanitarie messicane hanno anche registrato 3.911 nuove infezioni per un totale di 2.323.430 casi confermati. Con questi dati, il Messico è il terzo paese al mondo con più morti, dietro gli Stati Uniti e il Brasile, e il 14 per numero di infezioni. Non calano i numeri del Covid-19 neppure in Russia. Anche oggi le autorità sanitarie hanno segnalato quasi 9mila nuovi contagi e 400 morti, confermando il Paese come il quinto più colpito al mondo dalla pandemia.

Al momento sono stati consegnati 19.888.040 dosi di vaccino, con un incremento nell'ultima settimana di 2.736.450. Dal 16 al 22 aprile sono state somministrate oltre 2,5 milioni di dosi con una media nazionale di oltre 335mila dosi con un record di 384mila. In base ai target crescenti indicati dal Commissario, l'Abruzzo dovrà arrivare a vaccinare il 29 aprile 11mila cittadini, la Basilicata 3.600, la Calabria 12.384, la Campania e l'Emilia Romagna 42mila, il Friuli Venezia Giulia 10mila, il Lazio 50mila, la Liguria 13mila, la Lombardia 99mila, le Marche 12mila, il Molise 2.600, la provincia di Bolzano 5.350, la provincia di Trento 4.500, il Piemonte 40mila, la Puglia 29.500, la Sardegna 12.150, la Sicilia 28mila, la Toscana 38mila, l'Umbria 8.500, la Valle d'Aosta 900 e il Veneto 40mila. L'obiettivo è di raggiungere il 29 aprile oltre 504mila somministrazioni in un giorno.

