La notizia di oggi arriva da Treviso, dove tre donne incinte e non vaccinate sono ricoverate e intubate in terapia intensiva. Nella stessa zona, le coop denunciano come 7 badanti su 10 si rifiutino di vaccinarsi e di avere il Green pass, preferendpo il rimpatri. Qui l'articolo del Giorno, che ricorda anche il caso della maestra no-vax molto grave in ospedale, dall'altroieri, nella stessa città. Sono 25 anche i positivi all'interno di una casa alloggio per minori a Serradifalco (Caltanissetta). Al termine della cabina di regia l'esito e verifica dei dati aggiornati, dei cosiddetti 'indicatori' decisionali, confermanooggi invece la permanenza della Regione Calabria in area bianca. Lo rende noto il ministero della Salute.

"Analizzando l'andamento dei casi diagnosticati fra gli operatori sanitari si osserva un lieve aumento dei casi ad inizio luglio in corrispondenza dell'aumento del numero dei casi nella restante popolazione. La percentuale di casi diagnosticati fra sanitari rispetto al resto della popolazione risulta essere in leggero aumento, ma stabilmente sotto lo 0.02% da inizio febbraio 2021". E' quanto si legge nel report integrale dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sull'andamento dell'epidemia da Covid-19,Continua a preoccupare intanto la variante Delta, la cui circolazione è prevalente in Italia. Dal Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 emerge infatti che in Italia negli ultimi 45 giorni l'88,7% dei tamponi sequenziati è risultato positivo alla variante delta (contro l'88,1% registrato nel bollettino del 3 settembre). E' invece quasi sparita la variante alfa, allo 0,4% (sempre negli ultimi 45 giorni, mentre nel bollettino precedente era al 2,3%) così come la Gamma (allo 0,1% dallo 0,4%).

I dati di oggi sono in aggiornamento. Ieri calava il numero dei nuovi contagi di Covid in Italia: sono stati 4.552 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 5.117 della vigilia; i tamponi effettuati sono stati 284.579, a fronte dei 306.267 di ieri, per cui il tasso di positivita scende dall'1,7% di ieri all'1,6% di oggi. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute, che registra 66 morti (ieri 67) per un totale di 130.233 da inizio pandemia. I ricoveri ordinari sono 3.989 (29 in meno rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva 525 (sei in meno), con 34 ingressi del giorno (ieri 34). In Sicilia registrati 602 casi, in Toscana 494 e in Emilia Romagna 473 .

Sono 93,5 milioni le dosi di vaccino fornite alle Regioni nell'ultima settimana (+1,7 milioni) e 81,8 milioni quelle somministrate (+1,5 milioni) nei 2.856 punti vaccinali. Oltre il 60% (precisamente il 61,90%) della fascia di età tra i 16 e i 19 anni e il 34,33% dei 12-15enni nel nostro Paese ha completato il ciclo vaccinale. Lo riferisce il report settimanale del commissario straordinario all'emergenza. Sono però ancora 3.424.070 gli italiani over 50 che non si sono sottoposti ad alcuna somministrazione di vaccino anti-Covid: si tratta del 12,3% della popolazione della fascia d'età considerata.

In attesa dei dati aggiornati della Lombardia, ricordiamo che ieri sono stati registrati 360 nuovi positivi al Covid secondo i 40.119 tamponi processati nelle ultime 24 ore, che portano il tasso dei positivi allo 0,8%. Diminuiscono i ricoverati nei reparti, che sono 427 (-10), mentre in terapia intensiva ci sono due pazienti in più, per un totale di 59. I morti erano stati due. Nella città di Milano sono stati rilevati 35 nuovi casi di Covid, per un totale di 85 in tutta la provincia. A Bergamo ci sono 8 positivi, a Brescia 44, a Como 6, a Cremona 14, a Lecco 10, a Lodi 14, a Mantova 17, a Monza 21, a Pavia 19, a Sondrio 8. Il bilancio più corposo è a Varese e provincia, dove sono 97.

La Lombardia intanto supera il terzo mese in zona bianca. anche oggi, infatti, il monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e Iss conferma la regione nella fascia di rischio più bassa. Lo rende noto Regione Lombardia, spiegando che il tasso di incidenza per 100.000 abitanti si attesta su 35, quindi sotto il limite di 50, i posti letto in area medica al 7% (sotto la soglia del 15) e quelli in terapia intensiva al 4% (sotto la soglia del 10). "Sono convinto che tutto questo sia merito dei cittadini lombardi che hanno saputo rispondere con grande responsabilità e senso civico alla pandemia che ci ha travolti per primi in Europa - commenta il presidente della Regione, Attilio Fontana -. Lo dimostra la grande adesione alla campagna vaccinale e i comportamenti virtuosi che tutti continuano ad osservare anche ora che i contagi appaiono sotto controllo".

Valle d' Aosta In Valle d'Aosta 3 nuovi positiv i, il totale sale a 12.074 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 61. Tra questi nessuno in terapia intensiva e due ricoverati. Il totale dei decessi e' stabile a 473.

Piemonte Oggi l'Unità di Crisi della Regione ha comunicato 296 nuovi casi di persone pari all'1,1% di 27.649tamponi eseguiti, Le persone in isolamento domiciliare sono 3.616. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.802.627(+ 27.649rispetto a ieri), di cui 2.110.424 risultati negativi. Un decesso.

Oggi l'Unità di Crisi della Regione ha comunicato 296 nuovi casi di persone pari all'1,1% di 27.649tamponi eseguiti, Le persone in isolamento domiciliare sono 3.616. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.802.627(+ 27.649rispetto a ieri), di cui 2.110.424 risultati negativi. Un decesso. Liguria Nelle ultime 24 ore ci sono stati due morti per covid in Liguria. Il numero degli ospedalizzati cala di una unità: i ricoverati sono 88, di cui 7 in terapia intensiva. Tra i malati in ospedale ce ne sono 4 in età pediatrica ricoverati al Gaslini. I positivi sono in calo: sono 2629, 45 meno di ieri. I nuovi casi sono 97 a fronte di 3333 tamponi molecolari e 4400 test rapidi. Il tasso di positività è a 1,25% (era 1,28%).

Veneto Sono 536 i nuovi positivi al Covid in Veneto, mentre sono 2 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. E' quanto riporta il bollettino della Regione Veneto sull'andamento del contagio. Lieve calo delle terapie intensive (-2) per un totale di 56 ricoverati; nei reparti ordinari ci sono invece 263 pazienti..

Sono al Covid in Veneto, mentre sono 2 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. E' quanto riporta il bollettino della Regione Veneto sull'andamento del contagio. Lieve calo delle terapie intensive (-2) per un totale di 56 ricoverati; nei reparti ordinari ci sono invece 263 pazienti.. Friuli Venezia Giulia Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.851 tamponi molecolari sono stati rilevati 80 nuovi contagi con una percentuale di positivita' del 2,07%. Sono inoltre 6.921 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 17 casi (0,24%). Un caso precedentemente segnalato come confermato da test molecolare, dopo una verifica, e' stato riclassificato come caso confermato da test antigenico. Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 97 anni residente a Trieste.

Trentino Ancora un paziente in rianimazione tra i 17 ricoverati negli ospedali trentini a causa del Covid-19, dove però ieri sono state registrate 3 dimissioni e nessun nuovo ingress. Fortunatamente per oggi non registrano decess. Sono 29 i nuovi casi positivi.

Ancora un paziente in rianimazione tra i 17 ricoverati negli ospedali trentini a causa del Covid-19, dove però ieri sono state registrate 3 dimissioni e nessun nuovo ingress. Fortunatamente per oggi non registrano decess. Sono 29 i nuovi casi positivi. Alto Adige Sono 73 i nuovi casi positivi da Covid-19 in Alto Adige, di cui 45 accertati nelle ultime 24 ore su 787 tamponi molecolari e 28 su 8.122 test antigenici. Oggi si registra un nuovo decesso che porta il totale a 1.190. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 22,5..

Emilia Romagna Sono 403 , nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, individuati sulla base di oltre 38mila tamponi registrati. Si contano, però, ancora cinque morti: una donna di 93 anni in provincia di Piacenza, una donna di 69 anni e un uomo di 97 nel Reggiano, due uomini di 95 e 97 anni nel Modenese.

Sono , nelle ultime 24 ore, al Coronavirus in Emilia-Romagna, individuati sulla base di oltre 38mila tamponi registrati. Si contano, però, ancora cinque morti: una donna di 93 anni in provincia di Piacenza, una donna di 69 anni e un uomo di 97 nel Reggiano, due uomini di 95 e 97 anni nel Modenese. Toscana I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 326 su 19.051 test di cui 7.701 tamponi molecolari e 11.350 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,71% (6,1% sulle prime diagnosi). Lo riferisce il governatore della Regione Eugenio Giani. Rispetto a ieri i nuovi casi sono in calo (erano stati 494) su un maggior numero di esami di laboratorio (ieri 18.241 test di cui 8.705 tamponi molecolari e 9.536 test rapidi) pertanto il tasso dei nuovi positivi cala di un punto percentuale netto (era stato 2,71%).

Umbria Sono 84 i nuovi positivi mentre i guariti sono stati 108 e e non si registrano nuovi morti. Il tasso di positività sul totale è pari a 1,4 per cento (1,37 il giorno precedente).

Sono 84 i nuovi positivi mentre i guariti sono stati 108 e e non si registrano nuovi morti. Il tasso di positività sul totale è pari a 1,4 per cento (1,37 il giorno precedente). Basilicata In Basilicata, giornata di ieri sono stati processati 683 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cu i 28 (tutti residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 39 guarigioni .

Abruzzo Oggi in Abruzzo sono 60 i nuovi positivi (di età compresa tra 3 e 85 anni). Soni stati eseguiti inoltre 2514 tamponi molecolari e 4685 test antigenici; soprattutto anche oggi non si registra nessun deceduto in regione..

Oggi in Abruzzo sono (di età compresa tra 3 e 85 anni). Soni stati eseguiti inoltre 2514 tamponi molecolari e 4685 test antigenici; soprattutto anche oggi non si registra nessun deceduto in regione.. Sardegna In Sardegna si registrano oggi 55 ulteriori casi confermati di positivita' al Covid, sulla base di 2.258 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2822 test, secondo l'ultimo aggiornamento della Regione, che non segnala nuove vittime. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20 (+2 rispetto a ieri), mentre quelli in area medica sono 186 (-2).

Puglia Oggi in Puglia sono stati registrati 15.194 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 156 casi positivi : 55 in provincia di Bari, 11 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 28 in provincia di Brindisi, 19 in provincia di Foggia, 25 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, un residente fuori regione. Inoltre non sono stati registrati decessi.

Oggi in Puglia sono stati registrati 15.194 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e : 55 in provincia di Bari, 11 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 28 in provincia di Brindisi, 19 in provincia di Foggia, 25 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, un residente fuori regione. Inoltre non sono stati registrati decessi. Campania In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 337 positivi al Coronavirus e 5 decessi, di cui 4 avvenuti nelle ultime 48 ore e 1 avuto in precedenza, ma registrato ieri. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale. I test processati ieri sono 17.720.

Lazio Oggi nel Lazio su 9.368 tamponi molecolari e 13.996 tamponi antigenici per un totale di 23.364 tamponi, si registrano 376 nuovi casi positivi (+8). Sono 2 i decessi (-3), 429 i ricoverati (-6), 58 le terapie intensive (+3) e 607 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e' a 1,6%. I casi a Roma citta' sono a quota 220.

Oggi nel Lazio su 9.368 tamponi molecolari e 13.996 tamponi antigenici per un totale di 23.364 tamponi, si registrano (+8). Sono 2 i decessi (-3), 429 i ricoverati (-6), 58 le terapie intensive (+3) e 607 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e' a 1,6%. I casi a Roma citta' sono a quota 220. Marche Prosegue il calo dell'incidenza di casi di coronavirus su 100mila abitanti nelle Marche: nell'ultima giornata si è attestata a 50,95 in base ai 94 casi rilevati. Ne dà notizia il Servizio Sanità della Regione. Tre ricoverati in meno in un giorno (ora sono 81). Due le persone decedute che fanno salire il numero di morti correlati al Covid nella regione a 3.065.

Sardegna Si registrano oggi 84 ulteriori casi sulla base di 2494 persone testate. Due i 2 decessi: un uomo di 82 anni e una donna di 89 anni.

Si registrano oggi 84 ulteriori casi sulla base di 2494 persone testate. Due i 2 decessi: un uomo di 82 anni e una donna di 89 anni. Sicilia Sono 602, su 18.758 tamponi processati, i nuovi casi. L'isola resta al primo posto in Italia per contagi giornalieri. Delle 16 vittime riportate oggi sono 5 sono i decessi avvenuti ieri, gli altri invece risalgono ai giorni scorsi.

Calabria Sono 201 in piu', rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 4.087 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 1.151.484 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 82.058 (ieri erano 81.857). Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 4,32% al 4,92%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.371 (+2 rispetto a ieri), .

Stati Uniti - Il bilancio complessivo dei morti per Covid-19 negli Stati Uniti ha superato quota 670mila: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana, dall'inizio della pandemia nel Paese sono decedute 670.009 persone a fronte di un totale di 41.785.979 contagi accertati. Gli Usa sono il Paese con il maggior numero di casi e di vittime del coronavirus in termini assoluti.

Russia La crescita giornaliera di nuovi casi di Covid-19 in Russia ha raggiunto quota 20.329 e 799 persone sono morte nelle ultime 24 ore. Lo ha detto il quartier generale di risposta al coronavirus. Un recente aumento dei casi di Covid-19 registrati quotidianamente è stato notato in Russia dal 15 settembre: le cifre di oggi sono infatti paragonabili ai numeri registrati il 22 agosto.

La crescita giornaliera di nuovi casi di Covid-19 in Russia ha raggiunto quota 20.329 e 799 persone sono morte nelle ultime 24 ore. Lo ha detto il quartier generale di risposta al coronavirus. Un recente aumento dei casi di Covid-19 registrati quotidianamente è stato notato in Russia dal 15 settembre: le cifre di oggi sono infatti paragonabili ai numeri registrati il 22 agosto. Cina - Alla data di ieri, in tutta la Cina sono state somministrate 2,17 miliardi di dosi di vaccini anti Covid-19. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.Ieri sono stati segnalati 62 nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 61 nella provincia del Fujian e uno nello Yunnan. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano.

Brasile - Sono 589.277 morti per coronavirus dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 637 decessi, con una media di 582 morti al giorno nell'ultima settimana, in calo del 7% rispetto ai dati di 14 giorni fa. Il numero complessivo dei contagiati, invece, è arrivato a 21.067.396, compresi i 35.128 segnalati ieri. La media dei contagiati è stata di 15.592 giornalieri nell'ultima settimana, con una riduzione del 28% rispetto a due settimane fa, secondo i dati dei segretari statali alla Salute, riportati oggi dal quotidiano O Globo.

- Sono 589.277 morti per coronavirus dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 637 decessi, con una media di 582 morti al giorno nell'ultima settimana, in calo del 7% rispetto ai dati di 14 giorni fa. Il numero complessivo dei contagiati, invece, è arrivato a 21.067.396, compresi i 35.128 segnalati ieri. La media dei contagiati è stata di 15.592 giornalieri nell'ultima settimana, con una riduzione del 28% rispetto a due settimane fa, secondo i dati dei segretari statali alla Salute, riportati oggi dal quotidiano O Globo. Francia - Tagliato il traguardo di 50 milioni di persone che abbiano avuto almeno una dose di vaccino. Lo annuncia il presidente Emmanuel Macron su Twitter, rinnovando l'invito a farsi vaccinare

