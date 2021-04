Nel giorno del ritorno in zona gialla per 14 regioni, il bollettino della pandemia riporta 8.444 casi, 301 morti, tasso positività sale al 5,8% . Netto calo, anche per il minor numero di tamponi (145.819 contro i 239.482 di ieri), dei positivi che ieri erano stati 13.158. In crescita i decessi (ieri erano stati 217), per un totale di 119.539. Lieve calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri ordinari sono 20.635, con un decremento di 27 unità, i pazienti in terapia intensiva 2.849, meno 13 rispetto a ieri (con 132 ingressi del giorno, a fronte dei 114 di ieri). La Regione con più casi nuovi è la Campania (1.282), seguita dalla Sicilia (1.069),dal Lazio (964), dall'Emilia Romagna (936) e dalla Lombardia (872).

Intanto secondo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe: tornando quasi tutta Italia in giallo, è evidente che ci sarà una risalita dei casi, dipenderà dal comportamento dei cittadini quanto rilevante sarà questa salita. I controlli servono, pero' questo e' il momento di una grande alleanza tra politica, cittadini e servizi sanitari".





Abruzzo

Rispetto a ieri si registrano 97 nuovi casi. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti 996391 tamponi molecolari (+2270 rispetto a ieri) e 400518 test antigenici (+1306 rispetto a ieri). Il tasso di positività è pari a 2.7 per cento. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2.377.

Alto Adige

Nel primo giorno del Corona-Pass, il bollettino Covid elenca un'altra giornata senza decessi e, per la prima volta dallo scorso autunno, appena dieci nuovi casi. I test effettuati ieri sono comunque meno di 1.200, ben sotto la media dei mesi scorsi. Sono risultati positivi tre tamponi pcr su 233 e sette test antigenici su 957. Sono in calo anche i ricoveri: da 117 di ieri a 106.

Basilicata

Ci sono cinque i decessi registrati nelle ultime 24 ore, per via del Covid. Lo fa sapere la task force regionale che segnala 50 nuovi contagi a fronte di 1.279 tamponi molecolari processati. Nella stessa giornata di ieri risultano guarite 101 persone. Stabile il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane pari a 176 di cui 10 in terapia intensiva.

Calabria

Le persone risultate positive sono 185 in più rispetto a ieri) e tre i nuovi decessi. Sono 46 i malati in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri. Quindici positivi sono migranti sbarcati a Roccella Ionica.

Campania

Sono 1.282 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 11.364 tamponi molecolari esaminati. E come sempre accade dopo il fine settimana, quando cala il numero dei tamponi, si alza l'indice di positività. Ieri la curva dei contagi era del 10,6%, oggi è dell'11,28%; 58 sono le persone decedute mentre sono 1836 i guariti. In merito alla situazione degli ospedali, resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 141 posti letto occupati, ieri ne erano 137. Aumentano, invece, i ricoveri in degenza: oggi 1527 e ieri 1511.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus si sono registrati 365.715 casi di positività, 936 in più rispetto a ieri, su un totale di 12.645 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri, pari al 7,4% non è indicativa dell'andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Purtroppo, si registrano 17 nuovi decessi. Complessivamente, tra i nuovi positivi 361 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 466 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 36,7 anni.

Friuli Venezia Giulia

Su 1.852 tamponi molecolari sono stati rilevati 83 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,48%. Sono inoltre 1.181 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 17 casi (1,44%). I decessi registrati sono 7, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 37, mentre quelli negli altri reparti sono 286..

Lazio

Oggi nel Lazio, su oltre 11mila tamponi e quasi 5mila antigenici per un totale di oltre 16mila test, si registrano 964 casi positivi, 44 decessi e 1.134 guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri, mentre aumentano i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e' all'8%.

Marche

Dopo un trend in diminuzione in corso da una decina di giorni, è tornato a salire nell'ultima giornata, ma solo di un'unità, il numero di ricoverati per Covid-19 : da 545 a 546. In calo i degenti in Semintensiva (140; -5) e invariati quelli in Terapia intensiva (68), crescono nei reparti non intensivi (338; +6) mentre i dimessi in 24ore sono nove. Gli ospiti di strutture territoriali sono 220 (-1) e gli assistiti nei pronto soccorso (non considerati tra i ricoverati) passano da 17 a 16. I positivi in isolamento domiciliare scendono sotto i 6mila (5.886; -149) e le quarantene a 12.641 (-320; 4.070 con sintomi e 162 sono operatori sanitari). I guariti salgono a 87.216 (+286). Il numero totale dei positivi (ricoverati+isolamenti) è ora 6.412.

Piemonte

L''Unità ha comunicato 568 nuovi casi di persone risultate positive, pari al 4,8% di 11.954 tamponi eseguiti. In pPiemonte si contano anche nuove 21 vittime. I pazienti guariti sono complessivamente 317.200 (+ 931 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 247 (-13 rispetto a ieri), non in terapia intensiva 2.404 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.438.

Puglia

In Puglia oggi 5.792 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono s 477 casi positivi . Sono stati registrati purtroppo anche 37 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.171.461 test. 175.209 sono i pazienti guariti. 48.728 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia e' di 229.658.

Toscana

I nuovi casi sono 737 su 11.609 test di cui 9.894 tamponi molecolari e 1.715 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 6,35% sul totale dei tamponi e del 17,3% sulle prime diagnosi. Si registrano 22 nuovi decessi: 11 uomini e 11 donne con un'età media di 81,3 anni.

Trentino

Un decesso e di 16 nuovi contagi. I nuovi contagi interessano 3 piccoli (1 tra 3-5 anni, 1 tra 11-13 anni e 1 tra 14-19 anni) mentre nelle fasce più mature troviamo 4 infezioni fra soggetti fra 70 e 79 anni, e 1 ad un soggetto ultra ottantenne.

Sardegna

Non si fermano in Sardegna i morti per Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono 11 i decessi accertati nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, 135 i nuovi casi di positività, 2.112 i test in più eseguiti. I pazienti ricoverati in ospedale sono 362 (-4), 47 (-1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.351, i guariti in più 247. Dei 53.590 casi positivi complessivamente accertati, 13.977 (+50) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.071 (+2) nel Sud Sardegna, 4.722 (+3) a Oristano, 10.502 (+43) a Nuoro, 16.318 (+37) a Sassari.

Sicilia

Sono 1.069 i nuovi positivi al Covid e 13 morti. Il totale dei casi sale a 204.645, quello dei decessi a 5.305. Nuova impennata dei positivi in provincia di Palermo, il cui capoluogo e altri comuni del comprensorio restano in zona rossa: ben 584; 210 in provincia di Catania, 101 in quella di Messina. Gli attuali positivi sono 26.091, +581; i guariti 173.249, +475. Sono 1.254 i ricoverati con sintomi, 174 in terapia intensiva, 12 del giorno; 20.619 i tamponi effettuati.

Umbria

Tornano sotto 3 mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 2.985, 40 meno di domenica. Secondo i dati della Regione nell'ultimo giorno sono stati registrati 25 nuovi positivi, 62 guariti e tre morti. Sono stati analizzati 416 tamponi e 646 test antigenici. Il tasso di positività è quindi del 2,3 per cento sul totale (0,96 lunedì della scorsa settimana) e del 6 per cento sui soli molecolari (era 2,3). Ancora in discesa i ricoverati nei reparti ordinari, oggi 200, otto in meno di domenica, 31 dei quali, due in più, nelle terapie intensive.

Valle d'Aosta

Tre decessi e 53 nuovi contagi che portano il totale complessivo delle persone colpite da virus da inizio epidemia a 10.746. I positivi attuali sono 814. I decessi in Valle d'Aosta di persone risultate positive al virus da inizio epidemia ad oggi sono 454.

Veneto

Dati in netta discesa quelli del Covid oggi in Veneto, che registra 535 nuovi contagi e 10 decessi nelle ultime 24 ore. Si tratta di numeri che, come sempre al lunedì, risentono della ridotta attività di tracciamento durante il fine settimana. Il bollettino della Regione aggiorna a 408.365 il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia, nel febbraio 2020, e a 11.245 quello delle vittime. Cala costantemente la pressione sugli ospedali: complessivamente sono 1.540 (-19) i malati ricoverati con una diagnosi di Covid; di questi, 1.325 (-20) nei normali reparti medici, mentre 215 (+1) si trovano nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 23.507 (+195).

India sotto attacco: le infezioni da Covid-19 hanno superato ampiamente i 17 milioni, con 352.991 nuovi casi e 2.812 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. I casi registrati ad oggi sono 17.313.163 casi e 195.123 i decessi mentre la variante indiana preoccupa tutto il mondo e spinge i Paesi occidentali - anche l'Italia - a interrompere i voli con l'India e imporre quarantene a che arriva dal Paese del subcontinente. Le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate a livello globale hanno superato la soglia di un miliardo, secondo il conteggio tenuto dal New York Times. Ieri, inoltre, la media mondiale su sette giorni di nuovi casi di coronavirus ha raggiunto 774.404, con un aumento del 15% rispetto a due settimane fa e superiore alla media massima di 740.390 durante l'ultima impennata globale di gennaio.

In Italia dovrebbero arrivare entro il 5 maggio 5 milioni di dosi e 15 mln di vaccini entro il mese di maggio. Da oggi distribuzione alle Regioni/Province autonome di oltre 360 mila dosi di vaccini (230 mila di Moderna e circa 130 mila di Astra Zeneca).

Piu' di 3 italiani i su 4 hanno scelto parole di significato positivo per descrivere il clima familiare durante la seconda ondata epidemica, solo l'8,4% ha scelto termini di accezione negativa. Lo rileva Istat sulla base di un'indagine condotta durante la seconda ondata epidemica (tra dicembre 2020 e gennaio 2021) per studiare i comportamenti e le opinioni dei cittadini a quasi un anno di distanza dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Più di un quinto della popolazione (22,2%) ha avuto difficoltà nel far fronte ai propri impegni economici (pagare mutuo, bollette, affitto, spese per i pasti, etc.), il 50,5% ritiene che la situazione economica del Paese peggiorerà. Il 56,8% ha ridotto gli incontri con i familiari non conviventi; il 61,4% con gli amici; il 20,5% dei cittadini ha visto peggiorare le proprie condizioni economiche e l'83,6% puo' contare sull'aiuto di familiari non conviventi in caso di necessita', l'81,9% sugli amici