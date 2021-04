Milano - Bentornata zona gialla. La Lombardia e altre 14 regioni (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e nelle province autonome di Bolzano e di Trento) si svegliano, finalmente, dovendo affrontare la giornata con misure restrittive più lievi rispetto a quelle delle ultime settimane.

Colori regioni: 14 in giallo, 5 in arancione, solo la Sardegna rossa

Sì, perché da oggi entarno in vigore le regole sulle riaperture fissate dal decreto riaperture. Questo significa via libera a ristoranti, sport e spettacoli all'aperto, così come per cinema e teatri, anche al chiuso e con alcune limitazioni. Inoltre, saranno consentiti gli spostamenti tra regioni gialle, anche per turismo e senza bisogno di autocerficazione o carta verde (pass vaccinale che invece permetterà di muoversi per villeggiatura verso zona rossa o arancione).

Zona gialla, cosa si può fare e cosa no dal 26 aprile

Ma vediamo cosa succede, in particolare, a bar e ristoranti. Proprio questi locali, fino a ieri, erano costretti al solo servizio d'asporto o domicilio. Da oggi cosa è consentito fare e come bisogna comportarsi? Ecco le nuove regole.

Quando e come riaprono i ristoranti?

Dal 26 aprile, bar e ristoranti possono stare aperti a pranzo e a cena, purché all’aperto. Solo dal 1° giugno, sempre solo in zona gialla, i ristoranti potranno restare aperti anche al chiuso dalle 5 alle 18. Sono state fissate regole sul distanziamento - almeno un metro - e sull’occupazione dei tavoli: massimo quattro persone, a meno che non si tratti di conviventi.

La circolare esplicativa emanata dal Viminale segnala che è consentito il servizio ai tavoli all’aperto e anche al banco solo "in presenza di strutture che consentano la consumazione all'aperto". Solo servizio ai tavoli e asporto è ammesso fino alle 18.

No, all’interno dei locali è solo consentito acquistare cibo e bevande da asporto.

Le regole prevedono che si possa stare soltanto seduti al tavolo, massimo quattro persone, a meno che non si tratti di conviventi. La distanza fra i commensali è fissata in un metro.

É previsto che si debba rispettare la distanza di un metro.

Il coprifuoco resta fissato alle 22, quindi si può restare al ristorante in base al tempo che serve per fare ritorno nella propria abitazione.

No, è previsto solo il servizio ai tavoli.

No, fino al 1° giugno il decreto non consente di consumare pasti al chiuso in zona gialla. Sul punto i ristoratori hanno chiesto uno specifico chiarimento al governo.

È consigliato far pagare all’aperto, ma in caso non fosse possibile il gestore può consentire il pagamento all’interno, nel rispetto delle regole di distanziamento.

Sì, vige ancora l’obbligo di usare la mascherina al chiuso e all’aperto.

All’interno delle strutture alberghiere in zona gialla è consentito mangiare a pranzo e cena, ma solo ai clienti che soggiornano all’interno.

Possono restare aperti oltre le 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che si trovano nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

I servizi di ristorazione all’interno degli ospedali possono restare aperti oltre le 18, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

I servizi di ristorazione all’interno degli aeroporti possono restare aperti oltre le 18, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza.