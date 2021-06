Nel giorno in cui altre sei regioni conquistano la zona bianca, i dati sul contagio, per ora parziali e influenzati dal minor numero di tamponi processati domenica, confermano il calo di tutti i principali indici

Ma a preoccupare ora è la variante Delta di Sars-CoV-2, meglio conosciuta come variante indiana, che sta facendo schizzare nuovamente il numero dei contagi nel Regno Unito. "Preoccupa, anche per il focolaio a Milano dove ha colpito un vaccinato", spiega il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano. A suscitare più timori è infatti proprio la capacità della variante di '"bucare" in parte il vaccino. "Dalle valutazioni inglesi rimane ancora una protezione dalla malattia dell'80% dopo la prima dose e del 95% dopo la seconda - spiega Pregliasco - quindi è importante eseguire entrambe le dosi e farlo velocemente". Comunque la variante Delta "buca un po' il vaccino, quindi permane la convivenza ancora un po' pesante con dei casi gravi", sottolinea. La variante Delta del coronavirus pandemico in Italia già circola. "Il dato finora è basso, ma probabilmente è sottovalutata", avverte Pregliasco: "Adesso dovremmo farci più attenzione". Il rischio, "come ho detto fin dall'inizio - ricorda - è che in autunno ci sia un rialzo dei contagi, un colpo di coda del virus".

Green Pass Ue, firmato il testo definitivo: ecco come funzionerà





I contagi in Italia / PDF



"Dal 21 giugno tutta l'Italia sarà zona bianca, non avremo più restrizioni e coprifuoco e ci sarà una maggiore facilità di movimento. Penso che va affrontato questo momento e dobbiamo stare attenti perché le regole basilari vanno rispettate e mantenute. Stiamo andando lentamente fuori dalla pandemia, ma dobbiamo continuare a essere attenti e io sono sempre molto cauta e ribadisco che vanno mantenute ferme le attenzioni". Cosi' il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, al termine della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza a Firenze. "Abbiamo rilevato soddisfazione per come sul territorio si lavori veramente insieme e come ci sia un senso di squadra. Oggi quello che serve e' lavorare insieme per il bene del territorio".

Covid, la variante Delta spaventa il mondo: cosa sappiamo di questa mutazione





La Lombardia



In attesa dei dati giornalieri, ricordiamo che ieri domenica 13 giugnp in Lombardia erano stati rilevati 257 nuovi casi di coronavirus a seguito di 26.842 tamponi effettuati (0,96%). Sei morti e 316 i guariti.

Lombardia zona bianca, Fontana: "Grandissima voglia di ripartire"



Le regioni

Abruzzo

Nessun decesso oggi. Casi risultati dagli 885 test effettuati (559 tamponi molecolari e 326 test antigenici), con il totale dei contagi che da inizio emergenza sale a 74.469. Sono 71 i pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 1398 (-58 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Alto Adige

Un solo caso sui 2.164 tamponi processati (meno rispetto alla media delle scorse settimane) nella giornata di ieri. Nessun decesso collegato al coronavirus è stato registrato domenica: il dato complessivo resta di 1.180 vittime da inizio pandemia. Stabile il dato dei ricoveri in ospedale: 15 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti e 2 quelli in terapia intensiva.

Basilicata

Negli ultimi due giorni sono stati processati 664 tamponi molecolari: 28 sono risultati positivi al covid-19. Nelle due stesse giornate sono state registrate le guarigioni di 61 lucani. Nel fine settimana appena trascorso è stato inoltre registrato un altro decesso: il totale delle vittime lucane è di 564.

Calabria

Sono 18 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus su 899 tamponi eseguiti. Scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 4,54% al 2%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.212 (+4 rispetto a ieri), i guariti sono 59.139 (+210 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 154 (-3 rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 7.899 (-196).

Campania

Per il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, "chi ha fatto la prima dose di AstraZeneca ed è al quarto mese può fare tranquillamente il richiamo con AstraZeneca, perché non ci sono stati eventi avversi e non farlo ora significa annullare la vaccinazione". "Abbiamo due vaccini che vanno benissimo, Pfizer e Moderna, quindi ampliamo la quantità di questi e completiamo. Poi va bene sopra i 60 anni fare di nuovo Astrazeneca per i richiami, perché chi non ha avuto problemi con la prima dose non li avrà sopra. Sotto i 60 anni ci fermiamo, tranne per i cittadini che sono al quarto mese perché non farlo ora significherebbe annullare la vaccinazione. Al di sotto dei 60 anni ci fermiamo, ci sono dati non concordi tra i virologi sulla somministrazione di doppia dose diversa e quindi aspettiamo chiarimenti"

Emilia Romagna

Sono 137, 63 asintomatici, i nuovi casi accertati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore con 8.111 tamponi, numero basso come sempre nei week-end. È stabile il conto dei ricoverati, mentre continuano a calare i malati attivi e si registra un morto. I guariti sono 463 in più del giorno prima, i casi attivi 327 in meno (8.018), il 95,6% in isolamento con sintomi lievi o senza sintomi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono sempre 62, 291 quelli negli altri reparti Covid (+3).

Friuli Venezia Giulia

Si 1.147 tamponi molecolari sono stati rilevati 3 nuovi contagi, con una percentuale di positività dello 0,26%. Sono inoltre 382 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un caso di contagio (0,26%). Nella giornata odierna non si registrano decessi, i ricoveri nelle terapie intensive sono 4, mentre 9 sono quelli negli altri reparti.

Lazio

Oggi nel Lazio su oltre 9mila test, si registrano 111 nuovi casi positivi (-16), i decessi sono 6 (+6), i ricoverati sono 454 (+4). I guariti 428, le terapie intensive sono 94 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2%. Il numero dei positivi è il più basso da agosto 2020. Oggi si registrano zero decessi nelle province. La campagna vaccinale sta andando spedita: da ieri a mezzanotte 120mila prenotazioni nella fascia d'età 17/24 anni (1997-2004).

Liguria

"La Liguria, detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, si atterrà pedissequamente a quanto ci è stato chiesto di fare dal Cts e dal

Ministero della Salute: i richiami di AstraZeneca sotto i 60 anni verranno fatti con Pfizer o Moderna, continueremo a vaccinare gli over 60 con AstraZeneca e i richiami sopra i 60 anni con AstraZeneca".

Marche

Appena tre nuovi casi nelle ultime 24 ore, due in provincia di Ancona ed uno a Pesaro Urbino. Il servizio Sanità della Regione comunica che sono stati testati 719 tamponi: 274 nel percorso nuove diagnosi (200 tamponi molecolari e 74 nello screening con percorso antigenico) e 445 nel percorso guariti. Il tasso di positività nel percorso nuove diagnosi infine è dell'1,1%.

Piemonte

Tra le regioni pronti a partire con levaccinazioni nelle farmacie c'e' il Piemonte. Da oggi, infatti,, in Piemonte si potrà cominciare a prenotare, con l'inizio delle somministrazioni a partire dalle 12. Sarà possibile fare la prenotazione direttamente in farmacia, portando con se' la tessera sanitaria o collegandosi al portale www.ilPiemontetivaccina.it.".

Puglia

Registrati 3405 test e 47 casi positi. Sono stati inoltre registrati 2 decessi: in provincia di Barii e in provincia di Brindisi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.574.526 test, 233.106 sono i pazienti guariti e 12.584 sono i casi attualmente positivi.

Toscana

I nuovi casi sono 82 su 5.068 test di cui 4.054 tamponi molecolari e 1.014 test. rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (4,1% sulle prime

diagnosi). Tre i nuovi decessi.

Trentino

Sardegna

Sono stati rilevati 31 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.340.983 tamponi, per un incremento complessivo di 1.160 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi (1.484 in tutto). Sono invece 83 (-4) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre sono 6 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.883 e i guariti sono complessivamente 43.583 (+110). Sul territorio, dei 57.039 casi positivi complessivamente accertati, 14.933 (+10) sono stati rilevati nella Citta' Metropolitana di Cagliari, 8.667 nel Sud Sardegna, 5.163 (+2) a Oristano, 10.949 (+1) a Nuoro, 17.313 (+18) a Sassari.

Sicilia

La settimana appena conclusa ha fatto registrare in Sicilia una riduzione dei nuovi positivi (anche se in misura minore rispetto alla settimana precedente) e dei deceduti. Sono aumentati invece i nuovi ingressi e il numero di persone ricoverate in terapia intensiva. In particolare, secondo l'ufficio Statistica del Comunene di Palermo, i nuovi positivi in Sicilia sono 1.816, l'8% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era registrata una diminuzione del 25,8%. E' l'incremento settimanale più basso dallo scorso mese di ottobre, mentre il numero degli attuali positivi e' pari a 6.722, 1249 in meno rispetto alla settimana precedente.

Umbria

L'Umbria ha deciso «per precauzione» di limitare non solo la somministrazione di AstraZeneca, destinato solo agli ultrasessantenni, "ma anche di Johnson & Johnson che ha le stesse caratteristiche". Lo ha annunciato il commissario regionale per l'emergenza Covid Massimo D'Angelo.

Valle d'Aosta

Sono 2 i nuovi positivi a fronte di 107 tamponi processati nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione. Non si registrano decessi. Il numero degli attualmente positivi risale a 96. Crescono di una unità i guariti. Negli ospedali al momento vi sono 3 persone ricoverate nei reparti ordinari, nessuno in terapia intensiva. Infine sono 93 le persone in isolamento domiciliare.

Veneto

Nelle ultime 24 oresono stati individuati 19 casi di Covid, con un'incidenza dello 0,29% su 6.449 tamponi effettuati. I soggetti attualmente positivi sono 5.880, e i ricoverati 444, di cui 52 in terapia intensiva. Non è stato registrato alcun decesso.









Il virus nel mondo

I numeri

I casi di coronavirus a livello globale hanno superato oggi la soglia dei 176 milioni mentre il numero dei decessi provocati dal Covid negli Stat Uniti sfiora quota 600mila: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana, dall'inizio della pandemia le infezioni nel mondo sono state 176.001.664, inclusi 3.805.014 decessi. Negli Usa, ovvero il Paese più colpito in termini assoluti, si registrano attualmente un totale di 33.462.286 contagi e 599.769 decessi.

Germania

Per la prima volta nel 2021 i nuovi contagi sono scesi in Germania sono scesi sotto la soglia dei 1000: a quanto riferito dal Robert Koch Institut, oggi sono 549 i nuovi casi da coronavirus. L'ultimo conteggio sotto quotamille risale al 21 settembre 2020, con 922 infezioni .

Brasile

Il Brasile ha registrato 1.129 decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo i dati aggiornati ieri dal Consiglio nazionale dei segretari alla sanità (Conass) e dal ministero della Salute. Il bilancio complessivo delle vittime, dall'inizio della pandemia, sale così a 487.401.

San Marino

Nella Repubblica di San Marino rimane un solo caso attivo di Covid. Lo fa sapere l'Istituto di sicurezza sociale sammarinese. Si tratta di un paziente seguito al domicilio. L'ospedale di Stato rimane Covid-free e sul Titano ormai da settimane non si registrano nuove positività. Da inizio pandemia il totale dei contagiati è stato di 5090 con 90 decessi.



Il punto sui vaccini

Il mix di vaccini

Il mix di vaccini anti-Covid "già si fa in diversi Paesi del mondo, tra cui il Canada e Germania". Questa combinazione "e' sicura e non ci sono rischi, se non un modesto incremento di reazioni avverse minori". Cosi' il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che ha anche aggiunto: "Lo switch dei

vaccini sembrerebbe dare una risposta immunitaria migliore. Questa modalita' puo' rientrare nella normalità".

Novatax

Il vaccino dell'americana Novavax ha dimostrato un'efficacia complessiva del 90,4% in uno studio di fase 3 che ha coinvolto quasi 30mila partecipanti in 119 centri Usa. L'efficacia è stata del 100% nel prevenire le forme di malattia moderate e gravi, comunica l'azienda. Il prodotto, sottolinea Novavax, funziona anche contro le varianti di Sars-CoV-2. In particolare, risulta efficace al 93% contro le cosiddette varianti che destano preoccupazione (Voc) e contro le varianti di interesse (Voi) prevalentemente circolanti, e al 100% contro le varianti non considerate Voc/Voi. La protezione nelle popolazioni ad alto rischio è del 91%, aggiunge il gruppo. Tutti i ricoveri/decessi si sono verificati nel gruppo placebo.

Vaccini in Italia: quali sono, fasce d'età, caratteristiche. Le direttive di Aifa ed Ema

Emergenza industriale

Una nuova ondata di casi di Covid-19 in Asia, in particolare a Taiwan e Malesia, potrebbe rendere ancora più complessa la catena produttiva e quindi la disponibilità di una serie di beni, in particolare i semiconduttori che stanno creando ritardi e preoccupazioni nel settore tecnologico e automobilistico. Lo scrive il Wall Street Journal. Già secondo stime di Intel la difficoltà a reperire i chip potrà durare fino al 2023. Secondo il Wsj, in Malesia la produzione sarebbe stata rallentata dalla crescita dei contagi, con l'associazione che riunisce i produttori di semiconduttori del Paese che ha riportato una diminuzione dei pezzi prodotti compresa tra il 15% e il 40%. Mentre in un'azienda di Taiwan, la King Yuan Electronics Co. specializzata nei test e nel packaging dei processori, nell'ultimo mese si è registrato un picco di casi di coronavirus che ha impedito di lavorare a pieno regime e che porterà la produzione di questo trimestre a essere circa un terzo di quella inizialmente prevista. Al momento non vengono segnalate interruzioni alla Tsmc, l'azienda che lavora per giganti come Amd, Apple e Qualcomm. Ad aprile scorso era stato proprio quest'ultimo produttore a suggerire che il problema di disponibilità dei semiconduttori potrebbe durare per tutto il 2022.