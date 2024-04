CorriPavia 2024 in bilico, la Cento Torri si sfila. L'assessore garantisce: "Non salterà"

Pavia, 27 aprile 2024 – CorriPavia sì, CorriPavia no. La società organizzatrice, Cento Torri, sembra decisa a prendersi una pausa per tornare a impegnarsi nel 2025, anno del 500° anniversario della battaglia di Pavia, ma non da sola. Troppo importante l’evento che in occasione dell’ultima gara ha raggiunto il numero record di quasi 4mila iscritti e ha ottenuto dal Comune un contributo di 40mila euro. Ma forse nessuna collaborazione visto che, per aver disegnato la linea di partenza e di arrivo gli organizzatori sono stati multati. “La CorriPavia non salterà – ha replicato l’assessore allo sport Pietro Trivi – Farò tutto quanto possibile perché la manifestazione non cessi di esistere. Ho già incaricato gli uffici dell’assessorato allo Sport di studiare la predisposizione di un avviso pubblico per individuare una società sportiva che, con rinnovato entusiasmo, voglia aprire a Pavia un nuovo ciclo della CorriPavia”.

Insomma, si cercano nuovi organizzatori. “La rinuncia del presidente della Cento Torri, Franco Corona, - ha aggiunto Trivi - al quale va indubbiamente riconosciuto il merito di aver trasformato la competizione con ‘un ottimo assetto artigianale’ in ‘una struttura imprenditoriale con un adeguato supporto finanziario’, non può segnare la fine di una gara amata e apprezzata in città dal 2002”. La manifestazione è stata inserita in calendario per domenica 29 settembre e sarà valida come campionato provinciale di mezza maratona. E Trivi è andato oltre: “Lancio una sorta di concorso di idee rivolto, soprattutto, ai dirigenti delle società sportive della nostra città. Potendo contare su un contributo di 40.000 euro da parte del Comune oltre che alle quote di iscrizione dei partecipanti, quale competizione o manifestazione sportiva organizzereste a Pavia per il rilancio sportivo, economico e sociale della nostra città?”

In attesa di ricevere proposte, non sono mancate le critiche da parte di diverse persone, che ritengono si vogliano favorire società ‘amiche’ a danno di quelle pavesi.