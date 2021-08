In attesa dell'entrata in vigore del Green pass prevista per domani, venerdì 6 agosto, è la fondazione Gimbe nel consueto report settimanale a tracciare il quadro della situazione epidemiologica in Italia. Nonostante un rallentamento nella crescita nuovi casi, continuano a salire i pazienti ricoverati in area medica (+36,3%) e nelle terapie intensive (+36,5%): i numeri assoluti rimangono bassi, ma con rilevanti differenze regionali di saturazione dei posti letto. Restano stabili i decessi. Per quanto riguarda i vaccini, torna a salire la percentuale delle prime dosi sul totale delle somministrazioni. E sul fronte europeo, nella nuova mappa Ue stilata dall'Ecdc diventano quattro le regioni italiane in rosso: dopo Sicilia e Sardegna peggiora la situazione anche di Toscana e Marche. Il resto del Paese è giallo a esclusione di Puglia, Molise e Valle d'Aosta che restano verdi.

Cabina di regia: green pass obbligatorio per personale scolastico e viaggi lunghi

Covid, arrivano le linee guida nazionali per pazienti non in terapia intensiva

Ieri sono stati registrati 6.596 positivi e 21 decessi, secondo i dati del ministero della Salute: 260 i pazienti in terapia intensiva per il Covid. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.309. Il tasso di positività è salito al 3%.

A fronte di 39.232 tamponi, ieri sono stati accertati 806 nuovi positivi (tasso al 2%), con 32 persone ricoverate in terapia intensiva. Quattro i morti per un totale complessivo: 33.834. I casi per provincia: Milano: 219 di cui 95 a Milano città; Bergamo: 68; Brescia: 75; Como: 54; Cremona: 28; Lecco: 13; Lodi: 31; Mantova: 27; Monza e Brianza: 89; Pavia: 22; Sondrio: 7, Varese: 139.

Sono 888 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, per un totale di 439.856 dall'inizio dell'epidemia. Cresce anche il numero dei decessi, 11.645 (+1). Lo riferisce il bollettino della Regione. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 13.303 (+323). Si ferma, la crescita dei dati ospedalieri. nelle aree non critiche sono 168 (-1) i malati ricoverati, mentre nelle terapie intensive sono 18 (-1). I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno effettuato 593 tamponi e registrato 6 nuovi casi positivi. Inoltre sono 9 i test antigenici positivi dei 2.913 eseguiti ieri. Il numero di vittime da inizio pandemia rimane stabile a 1.184. Nuova giornata senza decessi per Covid in Trentino: anche dal bollettino di oggi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari non risultano pazienti morti per la pandemia. Sono 33, in base ai dati odierni, i nuovi casi positivi, di cui 13 al molecolare e 20 all'antigenico. Resta invariato il dato dei pazienti in terapia intensiva in Piemonte, cinque, mentre negli altri reparti si registrano quattro nuovi casi per un totale di novanta pazienti. L'Unità di crisi regionale non ha registrato decessi, mentre i nuovi casi di persone positive sono 259, l'1,6% dei 15.929 tamponi eseguiti. In Toscana sono 254.983 i casi di positività al coronavirus, 765 in più rispetto a ieri. L'età media dei nuovi positivi è di 33 anni circa. Purtroppo si registrano tre nuovi morti, che portano il totale a 6.924. In Emilia Romagna, dall'inizio dell'epidemia da coronavirus si sono registrati 397.005 casi, 669 in più rispetto a ieri (nessun morto). La percentuale dei nuovi positivi è del 3,3%. In Puglia sono stati effettuati 10.492 test per l'infezione da Covid: accertati 243 casi positivi (zero decessi), con l'incidenza che sale al 2,3%. Il bollettino della Basilicata fa segnare 64 nuovi contagi e 36 guariti.

Sono 123 (di età compresa tra 1 e 98 anni) i nuovi positivi registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 76.594. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.515. In Umbria sono 147 i nuovi casi di Covid riscontrati nelle ultime 24 ore, con una percentuale di positivi pari al 3,13%. Non si registrano altri decessi, per un totale che resta a 1.424. Oggi nel Lazio si registrano 544 nuovi casi di positività al Covid. I decessi sono 6 mentre i ricoverati sono 392, 53 in terapia intensive. Sono 4 i morti in Sardegna per il coronavirus, due donne e due uomini, tra i 73 e gli 88 anni. I nuovi casi di positività sono 522, su 3.523 persone testate. Restano stabili i numeri dei ricoveri, 87, come quello delle terapie intensive, 19. In Friuli Venezia Giulia su 4.289 tamponi molecolari sono stati rilevati 97 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 2,26%. Sono inoltre 1.407 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 14 casi (0,99%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; quattro persone sono ricoverate in terapia intensiva. Per quanto riguarda la Calabria, i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 164.

Il numero di casi di Covid-19 nel mondo ha superato i 200 milioni. Stati Uniti, India e Brasile sono i Paesi col maggior numero di contagi, secondo un report indipendente della John Hopkins University. Il nuovo record arriva in un momento di crescente preoccupazione globale per la diffusione della variante Delta. Secondo i dati, negli Stati Uniti si contano oltre 35,3 milioni di contagiati. Segue l'India con 31,7 milioni, Brasile con 19,9 milioni, Russia e Francia, entrambe con 6,2 milioni, Regno Unito con 5,9

milioni e Turchia con 5,8 milioni. Completano l'elenco Argentina (4,9 milioni), Colombia (4,8 milioni) e Spagna (4,5 milioni). Il numero di decessi a livello mondiale supera i 4,2 milioni, dei quali oltre 614mila negli Stati Uniti, più di 558 mila in Brasile, oltre 425mila in India, 241mila in Messico e oltre 196mila in Perù.