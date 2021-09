In attesa del monitoraggio sull'andamento della pandemia previsto per domani e con le discussioni su eventuali estensioni del Green pass che entrano sempre più nel vivo, è la Fondazione Gimbe a tracciare un quadro dell'emergenza Covid in Italia. Dal 25 al 31 agosto, sul fronte ospedaliero frena l'aumento dei ricoveri in area medica (+5,4%) e in terapia intensiva (+7,9%), mentre rispetto alla settimana precedente si registra una sostanziale stabilità dei nuovi casi e dei decessi. Per quanto riguarda i vaccini, sono 4,4 milioni gli over 50 parzialmente o totalmente privi di copertura vaccinale nel nostro Paese. Di questi 3,34 milioni non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose. Tornando ai contagi in Italia, oggi si sono registrati 6.761 nuovi casi in Italia e 62 morti.

Sono 6.761 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.503. Sono invece 62 le vittime in un giorno, rispetto alle 69 di ieri.

Su 50.244 tamponi effettuati (totale complessivo: 13.598.733), ieri sono stati accertati 688 nuovi casi per un tasso di positività dell'1,3%. I pazienti in terapia intensiva sono saliti a 46, 359 quelli ricoverati nei reparti Covid ordinari per un totale che sale a 359. Registrati sei decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 33.923 da inizio pandemia. I casi per provincia: Milano: 238 di cui 103 a Milano città; Bergamo: 30; Brescia: 83; Como: 45; Cremona: 12; Lecco: 19; Lodi: 15; Mantova: 23; Monza e Brianza: 70; Pavia: 43; Sondrio: 18; Varese: 55.

Nessun decesso e tre nuovi contagi da Covid in Valle d'Aosta che portano il totale dei casi a 12.025. I positivi attuali sono 106, tutti in isolamento domiciliare. I casi testati complessivamente sono 80.786, i totale dei tamponi effettuati è 168.317. Da inizio epidemia i decessi di persone risultate positive al Covid sono 473. Cresce ancora la curva dei nuovi contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 844 nuovi positivi, uno dei dati più alti delle ultime settimane, e si registrano anche 2 vittime. Niente morti in Alto Adige, dove i nuovi positivi sono 70, 31 ai tamponi molecolari pcr (su 894 test) e altri 39 ai test rapidi ( 5.763 quelli eseguiti ieri). I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 21 (uno in meno di ieri), quelli in rianimazione 5 (ieri erano 4). Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.019 tamponi molecolari sono stati rilevati 163 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,06%. Nella giornata odierna si registra un decesso. Sono 255 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid in Piemonte: comunicati inoltre 3 morti.

In Toscana sono 272.418 i casi di positività al coronavirus, 615 in più rispetto a ieri. Si registrano cinque nuovi decessi: due uomini e tre donne. Scendono da sei a cinque i pazienti Covid nelle terapie intensive dell'Umbria dove rimangono stabili a 51 i ricoverati complessivi negli ospedali. Lo riporta il sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 131 nuovi positivi e 74 guariti, con nessuna nuova vittima. Sono 152 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 79.317. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2.531.

In Puglia sono stati registrati 209 casi su 15.655 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dell'1,3%, È stato accertato un decesso. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.312.305 test e sono 4.419 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 264.061 e sono 252.928 i pazienti guariti. Quaranta dei 1.010 tamponi molecolari esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che 38 appartengono a persone residenti in regione. In Sardegna si registrano oggi 268 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3.202 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.359 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 23 (uno in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 228 (2 in meno rispetto a ieri). Si registrano 4 decessi. Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 412.791 casi di positività, 529 in più rispetto a ieri, su un totale di 28.109 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi è dell'1,9%: accertato inoltre un decesso a Ferrara. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 224 nuovi casi di Covid, il 13,8% rispetto ai 1.620 tamponi processati. Oggi nel Lazio si registrano 404 nuovi positivi (+54), sono 178 i casi in meno rispetto a giovedì 26 agosto, 4 i decessi (+1), 450 i ricoverati (+2), 66 le terapie intensive (-5) e 373 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1%. I casi a Roma città sono a quota 174. Le persone risultate positive al coronavirus in Calabria, nelle ultime 24 ore, sono 324 in più rispetto a ieri. Sono 461 i nuovi casi in Campania su 18.883 tamponi processati. A comunicarlo l'unità di crisi della Regione: quattro i decessi nelle ultime 48 ore.

Lazio in rosso e la Campania che torna in giallo sono le principali novità per l'Italia nell'aggiornamento settimanale della mappa sull'incidenza del Covid nell'Ue. Basilicata, Calabria, Marche, Sardegna, Sicilia e Toscana restano colorate in rosso. Stando alla carta curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) al momento le regioni europee con più alto numero di contagi in rapporto alla popolazione (in rosso scuro) sono la Corsica e il Sud della Francia, e la parte nord-occidentale dell'Irlanda. Il Belgio è interamente in rosso sulla mappa aggiornata dell'Ecdc. Dopo Bruxelles e la Vallonia, ora sono le Fiandre a passare a questo colore. In rosso sono anche Francia e Paesi Bassi, mentre la Germania è divisa tra il rosso e l'arancione. Il Granducato del Lussemburgo è in arancione. Solo pochi paesi dell'Europa orientale hanno ancora zone verdi, come Polonia, Ungheria Repubblica Ceca, Slovacchia e gran parte della Romania.