Controllo limiti velocità, ecco dove sono gli autovelox in Lombardia

Milano, 3 febbraio 2025 - Ecco dove saranno, da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio, in Lombardia i controlli straordinari sui rispetti dei limiti di velocità della Polizia Stradale. “Ulteriori servizi di rilevazione della velocità – ricorda la polizia – possono comunque essere disposti a livello locale in base a situazioni particolari (ad esempio in prossimità dei cantieri stradali, in concomitanza di servizi straordinari di controllo in determinate località e così via). ). Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate con cartelli o segnali luminosi e ben visibili così come stabilito dall'art. 142 del Codice della Strada”.

A questi si aggiungono le postazioni fisse gestite e mobili gestite dai Comuni

La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità:

Autovelox 104/C

Autovelox 105

Autovelox 106

Telelaser

Telelaser Trucam

Lunedì 3 febbraio 2025

Strada Statale 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Strada Provinciale 91 della Val Calepio(Bergamo)

Martedì 4 febbraio 2025

Strada Statale 9 via Emilia (Lodi)

Strada Comunale, via Vignazzola a Meda (Monza e Brianza)

Venerdì 7 febbraio 2025