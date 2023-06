Biglietti dei concerti, la truffa è online. Come riconoscere un sito clone e i consigli degli esperti

Milano, 5 giugno 2023 – Il concerto c’è, la pagina online del tuo cantante o gruppo preferito annuncia la prevendita, effettui il pagamento ma il voucher non arriverà mai perché è una truffa online. Riuscita.

A lanciare l’allarme la Polizia postale. Con la stagione estiva si moltiplicano i concerti nelle piazze e negli stadi di tutta Italia. E per i truffatori online si è aperta la caccia al pollo da spennare.

“Sul web – si legge in una pagina del Commissariato di Ps online - compaiono siti e canali di vendita di biglietti per partecipare agli eventi, ma attenzione ai siti clone. Si tratta di pagine e profili social molto simili, nell’aspetto, ai siti ufficiali di vendita di biglietti per l’ingresso ai concerti. Ma in realtà si tratta di una truffa”.

Un caso simile è stato denunciato qualche tempo fa da Red Canzian. Il cantante aveva scoperto che un “falso Red Canzian” su Telegram aveva tentato di truffare una donna proponendole a 1.200 euro un pass Vip per assistere al concerto in programma il 20 maggio 2023 a Silea (ad ingresso gratuito e andato sold out in meno di quattro ore). Proprio non essendoci più biglietti per la serata, il truffatore ha cercato di derubare la malcapitata fan. Capendo che stava subendo un raggiro la donna aveva subito denunciato l'accaduto.

Ed ecco quattro consigli della Polizia Postale per evitare di essere vittima di una truffa: