Codogno, lezione sui samurai a scuola: si insegnano disciplina e rispetto

I ragazzi con le spade samurai all'agraria

Codogno (Lodi), 4 marzo 2023 - Per insegnare rispetto e disciplina agli adolescenti la scuola agraria Tosi di Codogno punta sui samurai. Il focus dello speciale incontro, organizzato nell’istituto, con Marcello Guasconi, esperto di cultura giapponese e conoscitore dell' arte della spada, era puntare sul rispetto delle regole e sui valori che, nella società attuale, purtroppo, spesso non contano più.

L’appuntamento in aula magna intitolato "I samurai ieri e oggi: valori a confronto" ha coinvolto 6 classi (1a 1b 1f 2a 2b 2f), per un totale di 120 alunni. Utilizzando riferimenti a contesti esterni e vicini ai giovani d'oggi (videogiochi, film, musica), riferimenti alla geopolitica del tempo, alla fisica applicata alle arti marziali e materiale concreto, quale una armatura da kendo e altri oggetti tipici della cultura samurai, il relatore ha letteralmente “stregato” i ragazzi.

Il progetto nasce da domande semplici: come mai i ragazzi di oggi tendono ad essere maggiormente indisciplinati e irrispettosi delle comuni regole sociali? Con quale esempio è possibile tentare di correggere questa situazione? Quindi l’esperto, tramite il contributo attivo degli studenti e l’esposizione di argomentazioni storico-culturali, ha dimostrato loro l'importanza di saper vivere in una società complessa e di contribuire attivamente al suo miglioramento.

Sono stati proposti proiezioni multimediali, letture critiche di libri e saggi e dimostrazioni pratiche della cultura dei samurai, dalla sua origine al suo declino. “Volevamo una iniziativa in cui i ragazzi potessero interagire- spiega l’organizzatrice, l’insegnante Eliana Guasconi- La conferenza sulla cultura e sul codice d'onore dei Samurai rappresenta quindi un'occasione unica per apprendere, in maniera nuova e dinamica, non sono conoscenze e nozioni, ma anche competenze di etica e disciplina, che rientrano nel percorso trasversale di educazione civica”. La speranza è di aver seminato nei ragazzi buoni propositi per contribuire a costruire un mondo migliore.