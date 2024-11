Dalla mortadella alla luganega sino al formaggio: i prodotti a rischio alimentare da non mangiare

Milano, 27 novembre 2024 - Dalla mortadella con plastica alla luganega a rischio microbiologico passando dal formaggio, il Ministero della Salute ha reso noto una serie di prodotti alimentari richiamati dai produttori. Ecco i principali

Mortadella Igp sensa pistacchio confezione da 120 grammi a marchio Viaggio Nel Gusto prodotta dal Salumificio Fratelli Beretta nello stabilimento di Trezzo sull'Adda (Milano) per Trebon srl. Motivo del richiamo è la “possibile presenza di frammenti plastici blu” e “si raccomanda di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita”. Il lotto di produzione è il L054431807 con scadenza 28 dicembre 2024

Saporito della Val di Fassa di montagna grande e piccolo prodotto da Caseificio Sociale di Predazzo e Moena S.c.a nello stabilimento di via Fiamme Gialle 48 Predazzo). Si tratta della forma intera con scadenza a 50 giorni. il motivo del richiamo è la “possibile presenza di escherichiacoli -stec” e si “si raccomanda ai clienti che hanno acquistato il prodotto/lotto indicati di non consumarlo e riportarlo al fornitore”. I lotti interessati sono i numeri 24213, 24212, 24211, 24210,24205, 24204, 24202,24201, 24199, 24198, 24197, 24194, 24193, 24192, 24191, 24189, 24188, 24186, 24185, 24183. 24244,24243,24241, 24238, 24236, 24235, 24234, 24231, 24229, 24228,24227, 24225, 24224, 24223, 24221, 24219, 24218, 24217, 24216 24266, 24264,24260, 24258, 24254, 24252, 24250, 24246,24248,24256,24263.

Luganega (prodotto a base di carne da consumare previa cottura) a marchio Meggio Roberto e C. Il ritiro precauzionale è per la “possibile presenza di salmonella spp” in confezioni da 150 grammi con il numero di lotto 221024 e la data di scadenza 7 dicembre 2024. Lo stabilimento di produzione è in via Pertega 9 a Grigno, in provincia (marchio di identificazione CE IT 9 334 L). Il produttore consiglia a scopo precauzionale, di “non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita d’acquisto”.