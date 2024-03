Chiusure per lavori su A8 Milano-Varese, A4 Milano-Brescia e raccordo di viale Certosa: ecco la viabilità alternativa

Disagi in vista per chi percorre la A8 Milano-Varese, la A4 Milano-Brescia e il raccordo di viale Certosa (R20) a causa delle chiusure programmate per consentire lavori di manutenzione ai giunti del viadotto. L’avvio di cantiere, con le conseguenti modifiche alla viabilità, partiranno dalle 21 di stasera, mercoledì 13 marzo. Saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

- per chi percorre il raccordo viale Certosa e proviene da viale Certosa, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia. In alternativa, immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Varese e proseguire sulla A52 Tangenziale nord seguendo le indicazioni per Monza, con ingresso in A4 a questa stazione.

- per chi percorre la A8 Milano-Varese e proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia. In alternativa, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza, con ingresso in A4 a questa stazione. In ulteriore alternativa, uscire a Milano viale Certosa e rientrare dallo stesso svincolo, per poi immettersi sulla A52 verso Monza

- per chi percorre la A4 Milano-Brescia e proviene da Torino, sarà chiuso il ramo di allacciamento sul raccordo viale Certosa, verso Milano. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita in A4 e seguire le indicazioni per Milano città sulla viabilità ordinaria

Modifiche anche sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualificazione della segnaletica verticale, dalle 23 di venerdì 15 alle 5 di sabato 16 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di allacciamento sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico. Contestualmente sarà chiusa l'entrata di Gallarate, verso Varese. In alternativa si consiglia: per chi è diretto verso Varese, anticipare l'uscita sulla A8 a Gallarate, al km 29+900 e proseguire sulla SP341 verso Varese, con rientro in A8 a Castronno. Per chi è diretto sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, immettersi sulla SS33 del Sempione, verso Somma Lombardo e proseguire sulla SP26 e sulla AP49 verso Besnate, con ingresso sulla Diramazione Gallarate-Gattico attraverso la stazione di Besnate; per la chiusura dell'entrata di Gallarate, verso Varese: Castronno, sulla A8.

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ammodernamento, nelle due notti di mercoledì 13 e giovedì 14 marzo, con orario 21-5, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo o di Capriate.