Chignolo Po, tetto a fuoco: inagibile un locale

Il rogo che ha interessata il tetto di un'abitazione

Chignolo Po, 17 marzo 2023 – Incendio questa notte in via Bosco a Chignolo Po. Attorno alle 2,30 le squadre del comando provinciale di Lodi e distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano sono intervenute con un’autopompa serbatoio, autobotte) e un’autoscala per incendio di una tettoia, che aveva iniziato a interessare una piccola porzione di tetto. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio evitando il propagarsi delle fiamme a tutto il tetto dei piani alti. A causa del rogo, però, è stata dichiarata la temporanea inagibilità del locale che si trova sotto la tettoia interessata dal fuoco. Nell’incidente non risultano persone coinvolte.