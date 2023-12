Cernusco, banda del bancomat in azione con auto-ariete ed esplosivo

Cernusco sul Naviglio (Milano) – Lo schianto e poi l'esplosione alle quattro del mattino, uno scenario da catastrofe: banda del bancomat in azione alla Bcc di via don Mazzolari a Cernusco sul Naviglio con auto ariete e acetilene, devasta e fugge. Con un bottino ancora incerto. Ma lasciandosi alle spalle un disastro.

Mancava poco alle quattro, la notte scorsa, quando i residenti della via su cui si affaccia la filiale dell'istituto di credito, sotto un porticato, sono stati buttati giù dal letto dal fragore provocato dall'urto dell'auto, una Panda, contro i muri esterni dell'edificio, e poi da un fortissimo boato. Mentre l'allarme alle forze dell'ordine partiva, molti cittadini si erano già riversati in strada. Secondo quanto ricostruito, e secondo quanto sarà con ogni probabilità restituito dall'impianto di videosorveglianza esterno all'istituto, i malviventi, non si sa quanti, sono arrivati con due auto. Una di queste, l'utilitaria, è stata usata come ariete e poi abbandonata sul posto. A ingresso sfondato l'esplosivo, azionato con la classica ‘marmotta’. Poi la veloce raccolta del bottino e la fuga.

Sul posto, dall'alba, dirigenti e impiegati della filiale, a constatare il danno. In pista, da subito, i carabinieri di Pioltello, che hanno eseguito rilievi di ore sul posto e sono alla ricerca dei banditi, per ora scomparsi nel nulla. Così come, naturalmente, il denaro.