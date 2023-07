Canzo, Jonathan Polotto vince con un progetto di intelligenza artificiale per lo spazio

CANZO (Como)

Una piattaforma pseudo-satellitare dotata di un software di intelligenza artificiale per supportare e consentire l’accesso allo spazio. Con questo progetto, battezzato Involve Space, Jonathan Polotto ha vinto il primo per la sezione MyStartup. "L’idea – ha spiegato Polotto, originario di Canzo, nella provincia di Como – nasce da un problema, per colmare il gap operativo che c’è tra i droni ed i satelliti. Lì in mezzo c’è la stratosfera, ricca di attività. A noi può servire per monitorare il nostro pianeta e per aiutarci a migliorare le nostre condizioni di vita sulla Terra. Un sistema di monitoraggio, dunque, per migliorare il rapporto col mondo in cui viviamo".

Un pallone ad alta quota in grado di sollevare diversi carichi è il fondamento del servizio ideato a zero emissioni: una struttura operativa interamente riutilizzabile, ispirata ai principi dell’economia circolare, che supera il 99,5% dell’atmosfera, raggiungendo la stratosfera utilizzando gas più leggeri dell’aria. A lui è andato un premio in denaro e la partecipazione al Programma di accelerazione internazionale Boston Innovation Gateway negli Stati Uniti.

Federica Pacella