Weekend di Capodanno, caffè gratis nelle aree di servizio: ecco dove e quando

Milano, 28 dicembre 2023 – Sarà un weekend all’insegna della sicurezza stradale quello che chiude il 2023 lungo l'Autostrada A7 (nel tratto di competenza di Milano Serravalle) e sulle tangenziali di Milano. Per contribuire in modo concreto alla prevenzione degli incidenti stradali causati da affaticamento e stanchezza, da sabato 30 dicembre a lunedì 1 gennaio 2024, Milano Serravalle torna a offrire un caffè gratuito ai viaggiatori durante le ore notturne.

L’iniziativa, prevista in tutte le Aree di Servizio della rete, punta a incoraggiare i conducenti a effettuare una breve sosta per riacquistare la giusta concentrazione al volante. In particolare sarà possibile gustare gratuitamente il caffè nelle Aree di Servizio lungo l'A7 (nel tratto di competenza di Milano Serravalle) e sulle tangenziali di Milano, dal 30 dicembre all’1 gennaio, da mezzanotte fino alle 5.