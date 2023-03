Busto Garolfo, incidente in discarica: operaio cade nel cassone dei rifiuti

Sono intervenuti i vigili del fuoco

Busto Garolfo (Milano), 7 marzo 2023 - Perde l'equilibrio e cade nel cassone dei rifiuti in discarica. E' successo questa mattina verso le 11 all'interno della piattaforma ecologica di Busto Garolfo.

Un operaio di 54 anni, di una ditta esterna al lavoro all'interno dell'area è rimasto coinvolto in un incidente, cadendo nel cassone di smaltimento di rifiuti. Sul posto l'ambulanza della Croce rossa, l'automedica dell'ospedale, due mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri. Sono stati i pompieri a calarsi nel cassone e a recuperare l'uomo.

Per lui il trasporto in codice giallo all'ospedale di Legnano. Da chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dell'accaduto.