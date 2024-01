Bronchiolite: cos’è, come si riconosce. Guida pratica per i genitori per capire quando andare in ospedale

La morte della neonata di due mesi all’ospedale di Desenzano del Garda ha riacceso, se mai si fossero spenti, i riflettori su questa problematica che riguarda esclusivamente i bambini di pochi mesi, che se non riconosciuta e trattata in tempo, può avere gravi conseguenze. Ma di cosa si tratta? Come si riconosce? E cosa possono fare i genitori? Vediamolo insieme.

Anche se si somigliano, la bronchiolite è diversa dalla bronchite asmatica. Si legge sul sito dell’ospedale Bambin Gesù: la bronchiolite è un'infezione virale acuta che colpisce il sistema respiratorio dei bambini di età inferiore a un anno soprattutto nei primi 6 mesi di vita con maggiore frequenza tra novembre e marzo.

Il microrganismo infettivo più coinvolto, nel 75% circa dei casi, è il virus respiratorio sinciziale (VRS) ma anche altri virus possono esserne la causa, metapneumovirus, coronavirus, rinovirus, adenovirus, virus influenzali e parainfluenzali. La fase di contagio dura tipicamente da 6 a 10 giorni.

L'infezione interessa bronchi e bronchioli, che vengono interessati da un meccanismo ostruttivo. Si innesca un processo infiammatorio, aumento della produzione di muco e ostruzione delle vie aeree con possibile comparsa di difficoltà respiratoria. Fattori che aumentano il rischio di maggiore gravità sono la prematurità, l'età del bambino (inferiore a 12 settimane), le cardiopatie congenite, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica, le anomalie congenite delle vie aeree e le immunodeficienze.

Compare inizialmente una febbricola con rinite. Poi possono comparire tosse insistente, che si aggrava gradualmente, e difficoltà respiratoria - più o meno marcata - caratterizzata da un aumento della frequenza respiratoria e da rientramenti al giugulo/intercostali. Il più delle volte si risolve spontaneamente e senza conseguenze.

Tuttavia, in alcuni casi, può essere necessario il ricovero, specialmente al di sotto dei sei mesi di vita. In bambini così piccoli è spesso presente un calo dei livelli di ossigeno nel sangue e può osservarsi una disidratazione causata dalla difficoltà di alimentazione e dell'aumentata perdita idrica determinata dal lavoro respiratorio.

Inoltre, nei pazienti nati prematuri o di età inferiore alle 6 settimane di vita, è aumentato il rischio di apnea, episodio di pausa respiratoria prolungata, e vanno pertanto controllati i parametri cardio-respiratori.

Essendo un infezione virale, non servono antibiotici e poiché il meccanismo ostruttivo non è legato allo spasmo della muscolatura che riveste il bronco (come accade invece nella bronchite asmatica) non servono nemmeno broncodilatatori. Il piccolo bronchiolo si ottura soprattutto perché è piccolo: non servono né il cortisone né altri farmaci.

La bronchiolite insomma guarisce da sola ma è importantissimo saper riconoscere se il bambino sta andando in difficoltà respiratoria e, in caso, chiedere aiuto a un medico. Serviranno un po’ di ossigeno e idratazione. È questo il motivo per cui i piccoli con la bronchiolite si ricoverano.

E allora come riconoscere se un bambino non è ossigenato a sufficienza?