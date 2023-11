Brescia: entrano di notte in un asilo nido e appiccano il fuoco. Caccia a due sconosciuti

Brescia, 11 novembre 2023 - È giallo sull'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha danneggiato l'asilo nido Gli amici del piccolo principe in viale Bornata a Brescia.

I vigili del fuoco e la squadra mobile della questura, che stanno lavorando al caso, hanno infatti scoperto che si è trattato di un rogo di matrice dolosa. I sopralluoghi infatti hanno evidenziato alcuni punti di innesco all'interno della struttura, che si apre nel complesso di Borg Wurher.

Non solo: le immagini delle telecamere mostrerebbero un paio di individui che, verso le 2.30, rompono una finestra per penetrare nell'asilo in questione e gettare liquido infiammabile. Le fiamme, per fortuna velocemente contenute senza che pregiudicassero l'agibilità della struttura, sono state notate da un vigilante, che ha dato l'allarme. L'indagine ora punta a chiarire le ragioni del gesto incendiario.